Nominalizată la Pulitzer, la American Corner

Pe 4 martie 2013, de la ora 15.30, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, prin Departamentul de Limbi şi Literaturi Moderne şi Ştiinţele Comunicării, Facultatea de Litere, şi American Corner organizează o prelegere susţinută de Nancy Bartley, anul acesta lector Fulbright la Departamentul de Jurnalism de la Universitatea Americană din Bulgaria. Nancy Bartley este jurnalist la ziarul „Seattle Times” din SUA, fiind nominalizată la premiul Pulitzer şi câştigând multe alte premii pentru publicaţiile sale până în prezent. Este autoarea cărţii „The Boy Who Shot the Sheriff, the Redemption of Herbert Niccolls Jr.” (în curs de apariţie la University of Washington Press) şi le va vorbi studenţilor de la specializările Facultăţii de Litere şi tuturor celor interesaţi despre probleme conexe, precum cultura armelor de foc în SUA, un subiect deosebit de actual.