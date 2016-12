Nominalizaţii la premiile Oscar, la banchet

Numeroase staruri, precum Meryl Streep, Bono, Cate Blanchett şi Matthew McConaughey, au participat, luni seară, la banchetul anual al nominalizaţilor la premiile Oscar, în cartierul Beverly Hills din Los Angeles. La banchet au participat peste 200 de artişti nominalizaţi la cea de-a 86-a ediţie a premiilor Oscar, de la Meryl Streep, nominalizată a 18-a oară la prestigioasele distincţii, de data aceasta pentru rolul din filmul ”Ţinutul din mijlocul verii / August: Osage County”, până la Lupita Nyong'o, nominalizată pentru debutul său ca actriţă, în filmul ”12 ani de sclavie / 12 Years a Slave”. La eveniment a fost prezent de asemenea, alături de actori şi cineaşti, solistul formaţiei U2, Bono, nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun cântec, pentru o melodie compusă pentru filmul ”Mandela: Long Walk to Freedom”. ”Voi sărbători indiferent ce va fi. Este prima mea nominalizare, cine ştie dacă voi mai fi nominalizat, dar nu va mai fi niciodată prima oară, deci mă voi bucura de aceste momente”, a declarat Matthew McConaughey, nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru rolul unui electrician seropozitiv din Texas, care luptă cu instituţiile medicale şi cu companiile farmaceutice, în filmul cu buget redus ”Dallas Buyers Club”, de Jean-Marc Valée. Cate Blanchett, favorită la premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă, pentru interpretarea unei doamne din lumea bună care pierde tot după ce soţul ei este arestat pentru fraudă fiscală, în filmul ”Blue Jasmine” de Woody Allen, a declarat cu acest prilej că ”nominalizarea a luat-o prin surprindere”.

În timpul banchetului, producătorii ceremoniei de acordare a premiilor Oscar, organizată de Academia de Film americană (The Academy of Motion Picture Arts and Science) şi găzduită în acest an de actriţa şi prezentatoarea de televiziune Ellen DeGeneres, au recomandat artiştilor nominalizaţi să pună accentul, în discursurile lor de acceptare, pe un mesaj rostit din inimă şi pe idei semnificative, în locul tradiţionalei înşiruiri de mulţumiri. ”American Hustle” şi ”Gravity” conduc în topul producţiilor cinematografice care au primit cele mai multe nominalizări - câte 10 - la premiile Oscar 2014 şi vor concura inclusiv la categoriile cel mai bun film şi cel mai bun regizor, în timp ce pelicula ”12 Years a Slave” a primit nouă nominalizări. La sfârşitul lunii noiembrie 2013, premiile Oscar onorifice au fost acordate actorilor Angelina Jolie, Angela Lansbury şi Steve Martin, precum şi creatorului de costume Piero Tosi, pentru contribuţia adusă artei cinematografice. Cea de-a 86-a gală a premiilor Oscar va avea loc pe 2 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles.