Non Stop Banking, la Unicredit Ţiriac Bank

UniCredit Ţiriac Bank a lansat, ieri, serviciul Non Stop Banking în 21 de unităţi ale băncii, unde există zone de self banking, prin care clienţii pot efectua singuri principalele operaţiuni cu numerar. Zonele de self banking sînt dotate cu echipamente multifuncţionale şi PC-uri conectate la internet (care facilitează utilizarea serviciului Online Banking al UniCredit Ţiriac Bank), fiind disponibile în capitală şi în principalele oraşe din ţară. Pînă la sfîrşitul anului 2008, banca va instala în unităţile băncii 30 de zone de self banking, care vor funcţiona în paralel cu modelul tradiţional de deservire existent în restul reţelei. Bancomatele multifuncţionale înlocuiesc casieriile clasice, permiţînd retrageri şi depuneri de numerar - pe baza cardului bancar sau a unui cod de bare emis de sucursală, schimb valutar din euro în lei, dar şi plata facturilor. Plăţile se efectuează pe baza codului de bare de pe facturile furnizorilor agreaţi, în prezent Romtelecom şi Vodafone, urmînd ca, în cursul anului 2009, să se poată efectua plăţi şi către alţi furnizori de servicii de telefonie, utilităţi şi asigurări.