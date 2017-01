„Nopți albe” cu Deepcentral

Trupele Deepcentral și Life on Mars sunt așteptate, mâine, la Constanța, pentru a petrece o „Noapte albă” alături de fanii de aici. Startul la distracție se dă mâine seară, de la ora 21.00, în localul The Lodge, unde prețul unui bilet este de 20 de lei. Formatul show-ului este unul inedit, compus din două reprize de 45 de minute, prima fiind redată de Life on Mars, cu repertoriul lor de cover-uri, iar cea de-a doua este o combinație live între stilurile celor două proiecte muzicale. „Noapte albă” este numele celui mai nou single semnat Deepcentral, care a și dat numele turneului, dar la... plural, pentru că cele două formații au petrecut și vor petrece multe astfel de nopți alături de fanii din întreaga țară.

Formate din muzicieni cu o vastă experiență, atât Deepcentral (Doru Todoruț și George Călin), cât și Life on Mars (Loredana Cavasdan - participantă la „Vocea României“ în echipa lui Marius Moga, Georgiana Moraru - fostă membră a trupei Hi-Q, Nicu Avram - fost basist al trupei Bere Gratis, Cătălin Guriță - fost chitarist al trupei Bolthard și Andrei Precup - fost toboșar CRBL) și-au propus să bucure publicul cu muzică de calitate și un sound fresh, modern.