Norica Nicolai îl dă în judecată pe Băsescu

Vicepreşedintele PNL Norica Nicolai a declarat, vineri, că se va adresa instanţei judecătoreşti împotriva preşedintelui Băsescu, care prin afirmaţiile privind motivarea respingerii numirii sale la Ministerul Justiţiei i-a încălcat dreptul constituţional fundamental de a accede într-o funcţie publică: \"Am examinat cu atenţie motivarea de astăzi (vineri - n.r.) a Curţii Constituţionale şi am de făcut următoarele observaţii, care privesc punerea în pericol a ordinii constituţionale în România: Curtea Constituţională a depăşit limitele Constituţiei prin comparaţie cu Decizia 356/2007 în cazul Cioroianu. Curtea Constituţională a dat posibilitatea preşedintelui să refuze un ministru şi pentru alte motive decît cele legale, introducînd posibilitatea subiectivă a preşedintelui de a refuza un ministru\". Senatorul PNL consideră că motivarea Curţii în cazul deciziei din 7 februarie de a-l obliga pe premier să nominalizeze o altă persoană în locul său pentru Ministerul Justiţiei este \"o ruşine\" şi îi încalcă drepturile protejate în legislaţia europeană şi în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Ea mai susţine că este injust că CCR a \"modificat Constituţia şi şi-a depăşit limitele constituţionale\", iar, în ceea ce priveşte cazul lui Adrian Cioroianu, a decis că preşedintele nu are drept de veto asupra propunerii înaintate de premier pentru un anume portofoliu. Ea a adăugat că, utilizînd analogia cu posibilitatea preşedintelui de a cere reexaminarea legilor şi în cazul său, Curtea \"a creat o situaţie juridică sui-generis\", întrucît situaţia sa nu este echivalentă cu aceea a unei legi. Norica Nicolai a arătat că, dînd dreptul şefului statului de a răspunde politic doar în faţa poporului, CC l-a poziţionat pe acesta \"mai presus de lege\" şi a creat posibilitatea în România ca accesul la o funcţie publică să fie îngrădit din alte motive decît cele legale. Ea este conştientă că acest proces poate fi unul de lungă durată, însă ea a precizat că urmărezte doar să creeze un precedent \"care să nu dea dreptul nimănui ca, prin încălcarea drepturilor, să-i fie lezate demnitatea şi onestitatea, precum şi accesul la o funcţie publică\". În ceea ce priveşte o eventuală intervenţie a şefului statului asupra deciziei CC, senatorul Norica Nicolai a afirmat că nu vrea să creadă că acesta a avut vreo influenţă asupra rezultatului, însă \"a fost luată o decizie care este pe placul preşedintelui\": \"Este un pas spre o republică prezidenţială şi spre o formulă autoritară\". Potrivit legii, o astfel de plîngere se face la Curtea de Apel în contencios administrativ. Un precedent a fost cel al fostului ministru al Apărării Teodor Atatnasiu, care a contestat decretul de suspendare a sa din funcţie. Curtea Constituţională şi-a publicat, vineri, motivarea deciziei în cauza Norica Nicolai, arătînd că limitarea la o singură respingere a propunerii de ministru se justifică prin faptul că răspunderea pentru o altă nominalizare revine în exclusivitate premierului.