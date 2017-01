Norica Nicolai s-a înscris în grupul ALDE din Parlamentul European

Eurodeputatul PNL Norica Nicolai s-a înscris în grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE) din Parlamentul European. Conform datelor publicate în fișa sa de eurodeputat, Norica Nicolai a fost membră a grupului PPE (la care au aderat toți europarlamentarii PNL la începutul actualei legislaturi europene) doar din 1 până în 6 iulie. De ieri, ea apare ca membră a grupului ALDE, din care au făcut parte liberalii români până la decizia partidului de a trece la PPE. ”Mi-am depus adeziunea la grupul ALDE deoarece în alegerile europarlamentare am candidat sub această siglă, iar eu am obținut voturile românilor în calitate de candidat al ALDE și îmi păstrez această poziție”, a confirmat Norica. Ea a menționat că rămâne membru PNL. Astăzi, ea a participat la ședința de grup a ALDE. Amintim că Norica s-a opus trecerii PNL la PPE. În reuniunea Delegației permanente a PNL în care s-a luat această decizie, ea s-a abținut de la vot. Ulterior, ea a criticat în presă această decizie. De asemenea, la congresul PNL de la sfârșitul lunii iunie, Norica Nicolai a vorbit despre părăsirea de către partid a grupului ALDE din Parlamentul European, spunând că atunci când ai fost alături de o "familie" care te-a susţinut, "nu ai voie să îi spui la televizor că divorţezi".