Norman Manea revine în România

Norman Manea, unul dintre cei mai apreciaţi prozatori şi eseişti români, se întoarce „acasă”, în perioada 13-20 mai, fiind invitat special al mai multor evenimente culturale. La începutul săptămânii viitoare, pe 14 mai, scriitorul în vârstă de 76 de ani va susţine o lectură publică din cele mai recente volume ale sale apărute la „Polirom”, în seria de autor pe care editura i-a dedicat-o. Evenimentul va avea loc la Librăria Bastilia din Bucureşti, fiind urmat de un dialog cu cititorii la care vor lua parte, alături de autor, Carmen Muşat, Ovidiu Şimonca, Paul Cernat, Bianca Burţa-Cernat, Daniel Cristea-Enache şi Claudiu Turcuş.

PRIMA MONOGRAFIE Pe 15 mai, Norman Manea se va întâlni cu studenţii Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea Bucureşti, în Sala de Consiliu a facultăţii. În aceeaşi zi, la Librăria Cărtureşti Verona din Bucureşti, urmează să fie lansată prima monografie despre Norman Manea din România, semnată de Claudiu Turcuş, apărută de curând la Editura Cartea Românească.

DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” Ca un semn al recunoaşterii sale, lui Norman Manea i se va decerna, pe 17 mai, titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a universităţii ieşene.

NOMINALIZAT LA PREMIUL NAŢIONAL PENTRU LITERATURĂ AL USR Norman Manea este unul dintre cei mai traduşi scriitori români peste hotare. Profesor de literatură europeană şi „writer in residence” la Bard College, New York, Norman Manea a primit, în 1992, Bursa Guggenheim şi prestigiosul Premiu MacArthur. În 2002, i s-a atribuit Premiul internaţional de literatură Nonino pentru „Opera Omnia”, iar în 2006, Premiul Médicis Étranger pentru „Întoarcerea huliganului”, an în care a fost ales membru al Academiei de Arte din Berlin. În 2010, scriitorul a primit din partea guvernului francez distincţia „Commandeur dans l\'Ordre des Arts et des Lettres”, iar în anul 2011 i s-a decernat prestigiosul Premiu literar Nelly Sachs şi a fost ales membru în Royal Society of Literature în Marea Britanie.

Norman Manea este nominalizat la Premiul Naţional pentru Literatură al Uniunii Scriitorilor din România (USR), ediţia 2012, alături de Paul Cornea şi Basarab Nicolescu.