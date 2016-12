Norme clare pentru asistenţii medicali

Specialiştii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) propun Ministerului Sănătăţii (MS) ca programele de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare pregătirii de bază să aibă avizul organizaţiei, să se desfăşoare doar în centre universitare, sub egida Şcolii Naţionale de Sănătate publică, management şi perfecţionare în domeniul sanitar, ca examenul să cuprindă trei probe, iar angajatorul să achite taxa de examen a participanţilor. “Acestea sunt o parte dintre prevederile cuprinse în Proiectul Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, elaborat de Ordin”, a arătat OAMGMAMR. Pregătirea pentru specializări în domenii complementare este stipulată în prezent de Ordinul MS 1303/2008, dar acest document nu are şi o metodologie care să detalieze cu precizie modul de derulare a programelor, modalitatea de examinare etc. În baza art. 40, alin. 2, lit.a) din OUG 144/2008 Ordinul va solicita MS să examineze Proiectul, să îl supună dezbaterii publice şi, în final, să îl aprobe, astfel încât acesta să intre în vigoare din 2010. În document se mai arată că programele de pregătire îi vizează pe asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie care lucrează în prezent în alte domenii de activitate complementare, ca radiologie, imagistică medicală, laborator, nutriţie şi dietetică, balneo fizioterapie şi igienă şi sănătate publică. În Proiectul elaborat de Ordin se precizează că asistenţii generalişti şi de pediatrie care sunt în această situaţie trebuie să se înscrie în programele de specializare în termen de şase luni şi că unităţile medicale au obligaţia de asigure participarea acestora la programele de pregătire şi să achite taxa de participare la examenul final. De asemenea, angajatorii vor avea obligaţia de a transmite Şcolii naţionale de sănătate publică, până în luna august a fiecărui an, listele cuprinzând numele solicitanţilor programelor de specializare. Ordinul propune ca programele de specializare să fie creditate de OAMGMAMR, curriculul de pregătire să fie elaborat de Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi de Şcoala Naţională de sănătate publică şi, de asemenea, să fie avizat de OAMGMAMR. În ceea ce priveşte examenul de absolvire a cursurilor, acesta va cuprinde trei probe, iar tematica şi bibliografia vor fi stabilite de responsabilul naţional, vor fi avizate de MS şi făcute publice cu cel puţin 60 de zile înainte de data examenului. Înainte de a fi înaintat Ministerului Sănătăţii, Proiectul va fi discutat în Consiliul Naţional al Ordinului.