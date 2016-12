Norme de aplicare pentru „Prima Casă”

Persoanele care vor lua credit prin programul „Prima Casă” vor plăti un avans de 5% pentru o locuinţă de maximum 60.000 euro sau 3.000 euro plus diferenţa din preţul de achiziţie, iar rata dobînzii va fi EURIBOR (media la împrumuturile interbancare pe piaţa europeană) la 3 luni plus maxim 4% pe an, la credite în euro, respectiv ROBOR (dobînda la creditele interbancare pe piaţa internă) plus maxim 2,5% pe an pentru creditele în lei. „Am pus nişte condiţii maximale băncilor în ceea ce priveşte costul finanţării. Dacă astăzi facem o raportare la ce există pe piaţă şi luăm nivelul EURIBOR de vineri, deci pentru creditele în valută, de1,28 plus marja de maxim 4% ajungem la o dobîndă de 5,28% faţă de 10-11-12%, cît este în momentul de faţă în euro. Aceasta este diferenţa”, a anunţat premierul Emil Boc, la finalul şedinţei de ieri a Guvernului, în care au fost adoptate normele de aplicare ale programului. Dobînda EURIBOR la creditele pe 3 luni este în prezent de 1,28%, în timp ce, la aceeaşi scadenţă, dobînda ROBOR se situează în prezent la 10,54% pe an. Rata medie a dobînzii la creditele acordate de bănci populaţiei era de 18,86% pe an în luna martie, în timp ce la împrumuturile luate de firme, dobînda medie a fost de 20,5% pe an, conform celor mai recente date prezentate de Banca Naţională a României. Premierul a prezentat şi şi exemple, arătînd că în cazul unei persoane care care ia un credit de 50.000 de euro pe o perioadă de 25 de ani, dobînzile vor fi de 41.000 de euro pe 25 de ani, faţă de 81.000 de euro, valoarea dobînzilor de pe piaţă.

Rata pentru o locuinţă de 50.000 euro ajunge la 297 euro (peste 1.200 lei)

Potrivit afirmaţiilor ministrului Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea, persoanele care vor lua împrumuturi prin acest program vor plăti, în medie, cu 42-49% mai puţin pe dobînzi decît plătesc în condiţiile actuale de creditare. „Astăzi, dacă vrei să-ţi cumperi o locuinţă de 50.000 de euro, venitul minim necesar în situaţia actuală, pentru un credit pe 25 de ani, ar fi trebuit să fie cam 863 de euro lunar. În situaţia noastră, venitul minim pentru Prima Casă ajunge la 595 euro. Dacă ai vrea să-ţi iei de 60.000 de euro, pentru o dobîndă de 10%, venitul necesar este de 1.036 de euro, dar în situaţia noastră este de 714 euro. Rata lunară la o locuinţă de 50.000 de euro, dacă se plăteşte avans 5%, va fi 297 euro. Dacă sînt persoane care au posibilitatea de a plăti mai mult avans, de 20%, atunci rata lunară va scădea la 250 de euro”, a spus Pogea. Conform deciziei Guvernului, în favoarea statului va fi instituită o ipotecă de rangul I asupra locuinţei, care nu poate fi înstrăinată timp de cinci ani de la data dobîndirii. Instituţia bancară va verifica îndeplinirea obligaţiei de asigurare a locuinţei de către beneficiar pe toată durata contractului. Băncile trebuie să aibă o acoperire teritorială la nivel naţional, respectiv judeţean pentru a participa la acest program care se va adresa tuturor persoanelor care nu deţin în prezent o locuinţă. Lipsa locuinţei va trebui certificată prin declaraţie pe propria răspundere la notariat. Pentru achiziţionarea unei case prin intermediul programului guvernamental de garantare a creditelor trebuie achitat un avans de 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, dacă preţul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei şi 60.000 euro, dacă preţul este mai mare de 60.000 euro. Durata maximă a creditului este de 30 ani. Contractul de credit nu va conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către bancă a înţelegerii, iar băncile nu trebuie să perceapă comision de rambursare anticipată. Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM va garanta pentru stat creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziţia unei locuinţe în cadrul programului, iar sursa de plată a garanţiilor emise în numele şi contul statului vor fi fondul de risc şi, în completare, bugetul de stat. În termen de o săptămînă de la publicarea normelor în Monitorul Oficial, băncile trebuie să precizeze dacă doresc să participe la programul „Prima Casă” în condiţiile stabilite de Executiv.