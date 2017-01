Norme noi pentru admiterea la studii a studenţilor străini

Corpul de Control al Ministerului Educaţiei recomandă direcţiilor abilitate din cadrul instituţiei să elaboreze noi norme pentru admiterea la studii şi evidenţa cetăţenilor străini aflaţi la studii în România, după descoperirea mai multor nereguli la facultăţile de medicină şi stomatologie. În urma anchetei efectuate la universităţile de medicină şi farmacie, Corpul de control al ministerului recomandă, în primul rînd, schimbarea procedurii după care cetăţenii străini vor fi admişi la studii în România. Mai mult, ministerul va trebui să întocmească şi o bază de date pentru evidenţa studenţilor străini. În această evidenţă vor fi menţionate datele de identificare ale studentului, anul şi data solicitării scrisorii de acceptare la studii, notele obţinute de student şi orice alte menţiuni despre acesta. Pentru a clarifica situaţia diplomelor obţinute în România de cetăţenii străini, Ministerul Educaţiei va trebui să solicite Ministerului de Interne să verifice datele de intrare şi ieşire din ţară a cetăţenilor italieni care au urmat cursuri de medicină în perioada 2000-2008. Ancheta ministerului a fost declanşată la începutul lunii mai, în urma unor sesizări primite de la autorităţile italiene. Acestea au identificat mai mulţi stomatologi italieni care au obţinut diplomele de licenţă într-o perioadă în care profesau deja în Peninsulă, astfel că nu puteau fi în acelaşi timp şi în România, la studii. Printre neregulile descoperite se numără înmatricularea unor studenţi direct în ani terminali, acordarea arbitrară a dreptului de a studia doi ani într-unul singur sau exmatricularea nejustificată a 204 studenţi străini de la Universitatea “Vasile Goldiş” din Arad. Corpul de control a mai arătat că, bazîndu-se pe autonomia universitară, Ministerul Educaţiei nu controlează în niciun fel situaţia studenţilor străini din România. Astfel, ministerul nu are o evidenţă a cetăţenilor străini aflaţi la sudii în România şi nu a elaborat nicio procedură după care să se obţină scrisoarea de acceptare la studii. Potrivit metodologiei în vigoare, această scrisoare aste acordată fie de minister, fie de universitate. “După ce am verificat mii de pagini de birocraţie din 12 universităţi de medicină şi stomatologie din ţară am descoperit o serie de nereguli legate de modul în care sînt înscrişi la cursuri studenţii străini, cum sînt puse notele şi, mai ales, am descoperit că ministerul nu controlează în niciun fel aceste chestiuni”, a declarat şeful Corpului de Control, Gabriel Ispas. Ancheta demarată în mai nu este prima acţiune a ministerului venită la recomandarea autorităţilor italiene. În anul 2000, Ambasada Italiei a atenţionat Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică că 63 de cetăţeni italieni obţinuseră ilegal diplome de licenţă, la Facultatea de Medicină din Iaşi. Iar în 2006, la Universitatea de Medicină din Oradea, s-a descoperit că au fost eliberate peste 20 de diplome în specializări care nici măcar nu există în România