Reporter: Care este scopul emisiunii „Noroc că ştii!”?

Sorin-Lucian Ionescu: Orice televiziune generalistă care se respectă încearcă, cel puţin o dată, un format de emisiune-concurs. Acestea sînt emisiuni cu mare priză la public şi care, de obicei, în acces prime-time, ajută foarte mult într-un segment în care sînt programate emisiuni de divertisment sau emisiuni pentru un public de după-amiază, imediat după ce omul s-a întors de la serviciu. Sînt televiziuni care încearcă emisiuni de divertisment lejer sau emisiuni pentru femei şi sînt altele care încearcă emisiuni-concurs. Dificultatea, de obicei, constă în alegerea formatului şi cumpărarea lui, pentru că un proverb american spune că cine inventează ceva nou în divertisment devine milionar, dar aşa ceva nu există. Ca să pui pe picioare un format de televiziune şi, mai ales, un format-concurs, este şi mai greu, pentru că trebuie să fie foarte bine articulat şi trebuie probat şi rodat înainte, ca să vezi dacă funcţionează. Emisiunea respectivă poate avea o defăşurare pe hîrtie care să nu funcţioneze în momentul în care ajunge în studio, în faţa unor concurenţi reali, nu a unor „cobai” pe care se încearcă formatul. Noi am încercat ambele variante şi am văzut că funcţionează. „Noroc că ştii!” este un concurs de cultură generală care, în formatul nostru original, are o componentă importantă pe partea de noroc. Nu este deloc forţat formatul pentru că aşa este în viaţă, unde degeaba ştii, degeaba înveţi dacă nu ai şi noroc. Sînt eminenţi absolvenţi de facultăţi care nu au reuşit în viaţă tocmai din cauza norocului, nu pentru că nu ar fi învăţat şi invers. Noi am insistat pe latura aceasta: degeaba ştii dacă ai ghinion, şi invers, iar titlul „Noroc că ştii!” este mai mult decît concludent.

Rep: Cît a durat pregătirea emisiunii?

S.L.I: La acest format se lucrează de la Crăciun şi s-au încercat mai multe variante. Este foarte greu să găseşti un format original în materie de concursuri televizate şi care să fie şi atractiv şi să stea în picioare. Am început probele în urmă cu o lună şi am ajustat din mers ceea ce nu funcţiona şi ceea ce nu ne-a plăcut iniţial. Emisiunea nu este în direct, pentru că este un format de televiziune dificil şi complex, care incumbă un package (n.r. - împachetarea emisiunii: grafic şi sunet) foarte elaborat, pentru că un concurs de televiziune trebuie să fie spectaculos şi vizual, nu numai prin desfăşurarea lui. Dacă este făcut din sărăcie, se vede acest lucru... Din acest motiv s-a muncit foarte mult la decoruri, aproape o lună, ceea ce este mult. În orice televiziune este mult să se lucreze timp de o lună la un decor. S-au făcut probe, s-au angajat hostess, care sînt asistentele mele în concurs, am pregătit aproape 2.000 de întrebări pe care le-am gîndit, le-am selectat în aşa fel încît să nu fie ridicol de simple, nici să nu fie încuietoare, mai ales că este vorba despre un concurs în care întrebările sînt punctate diferit, nu numai după gradul lor de dificultate, ci şi după norocul concurentului. Astfel că vor exista întrebări de 100 de puncte, care nu sînt nici cele mai grele, dar sînt întrebări frumoase, dar pot fi întrebări şi de 50-60 de puncte, mai dificile. „Noroc că ştii!” este un concurs care nu oferă variante de răspuns, deşi poate ar fi părut mai spectaculos, dar nu dăm mură în gură, ca la examenul de şoferi, unde sînt trei variante şi permisul îl ia cine vrei şi cine nu vrei. Există şi un revers al medaliei. Dacă ai un lapsus, chiar la o întrebare simplă, şi nu răspunzi atunci, pierzi punctele respective.