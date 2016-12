Noroc chior

Un imigrant dominican stabilit în statul american New Jersey a câştigat cele 338 de milioane de dolari puse în joc la loteria americană, valorificând astfel şansa de unu la 175 milioane. Este, totodată, unul din cele mai mari câştiguri din istoria loteriei. Biletul câştigător a fost cumpărat de Pedro Quezada, de 44 de ani, din Passaic, oraş de 70.000 de locuitori aflat la 25 de kilometri de New York. ”Viaţa mea s-a schimbat. Sunt un om norocos pentru că vorbesc mereu cu Dumnezeu, iar El este mereu prezent în mintea mea”, a spus câştigătorul la o conferinţă de presă. ”Viaţa mi se va schimba obligatoriu cu atâţia bani, însă nu şi sufletul”, a mai insistat Pedro Quezada, care are o băcănie administrată de unul din copiii săi. Potrivit loteriei Powerball, câştigătorul ar urma să primească între 152 şi 221 milioane de dolari, după plata impozitelor federale şi locale. Petro Quezada, căsătorit şi tată a cinci copii, a sosit în SUA acum 26 de ani. Cel mai mare câştig acordat de loteria americană a fost de 640 de milioane de dolari, împărţit între trei jucători, în martie 2012.