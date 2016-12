Norocul i-a surâs lui Prandelli

Selecţionerul Italiei, Cesare Prandelli, a recunoscut, după victoria obţinută în faţa Angliei, 4-2 la loviturile de departajare, că, la penalty-uri, optzeci la sută ţine de noroc, adăugând însă că unii ratează mai puţin deoarece sunt mai concentraţi.

„Nu am fost surprins că am dominat. Ştiam că putem controla meciul. Mi-a fost teamă să nu las prea multe spaţii pe contraatac, dar am ştiut să-i blocăm. Preşedintele Italiei, Giorgio Napolitano, ne-a sunat să ne felicite. Suntem mulţumiţi, dar trebuie să fim pregătiţi pentru Germania, favorită, mai ales că a avut două zile de recuperare în plus. Am încercat să jucăm fotbal, să-i scoatem din apărare, dar ei nu au vrut. Am pregătit bine meciul şi jucătorii au făcut exact ce le-am spus. La penalty-uri, optzeci la sută ţine de noroc. Este adevărat că unii ratează mai puţin, deoarece rămân mai calmi şi concentraţi, dar şansa este factorul decisiv”, a spus Prandelli, care a dezvăluit că a urmărit penalty-urile alături de fiul său, căruia i-a spus că are şansa să vadă acest lucru fără să plătească. În plus, selecţionerul italian a mărturisit că a fost trist când Montolivo a ratat, deoarece acesta a făcut un meci foarte bun.