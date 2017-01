Norvegianca Noora Noor cântă în România

„Regina soul” a Norvegiei, Noora Noor, va cânta în premieră în România, pe 29 iunie, pe domeniul Palatului Mogoşoaia de lângă Bucureşti. Cântăreaţa se numără printre invitaţii evenimentului-concept WonderDay, printre care se află şi cântăreţul israelian Asaf Avidan.

Printre cele mai cunoscute piese ale artistei se numără „Official”, „Need You”, „Zeros”, „Forget What I Said”, „Funky Way”, „What Man Have Done” şi „Gone With the Wind”.

Noora Noor, una dintre cele mai apreciate interprete ale stilului soul, şi-a început cariera muzicală la vârsta de opt ani, până la 15 ani având deja primul contract semnat cu casa de discuri Warner Music. Primul său album, „Curious” (1999), a devenit, la scurt timp, unul dintre cele mai importante materiale discografice de R&B şi soul norvegian. Albumul a cunoscut un mare succes la nivel internaţional, inclusiv în Japonia.

Biletele pentru WonderDay sunt disponibile şi online, pe www.myticket.ro, având preţuri cuprinse între 99 şi 160 de lei.