Nota de plată pentru Roşia Montană, 4 miliarde de dolari

VOR BANI Am aflat, ieri, răspunsul la marea întrebare din ultimele zile - ce despăgubiri va cere Gabriel Resources Ltd. pentru respingerea proiectului minier de la Roşia Montană, după ce, ani la rând, Băsescu & Co. au susţinut public, de multe ori agresiv, această investiţie. Ei bine, compania canadiană care deţine pachetul majoritar la Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) - firma care s-ar fi ocupat de exploatarea resurselor aurifere - a anunţat că va da în judecată Guvernul României şi va cere nu două (cum se estimase iniţial), nu trei, ci patru (4) miliarde de dolari ca despăgubiri. Declaraţia a fost făcută de directorul executiv al Gabriel Resources Ltd., Jonathan Henry, care a fost citat de „The Globe and Mail“, un cotidian din Toronto. „În cazul în care camera inferioară (a Parlamentului) respinge proiectul, vom merge mai departe cu notificarea formală de litigiu comercial pentru multiple încălcări ale tratatelor internaţionale de investiţii pentru o sumă de până la 4 miliarde de dolari“, a afirmat Jonathan Henry, într-un interviu acordat la Londra, unde locuieşte. Câteva ore mai târziu însă, acelaşi Henry anunţa că vrea să clarifice lucrurile şi că publicaţia canadiană i-ar fi intepretat greşit declaraţiile: „Ca o clarificare a declaraţiilor publicate în numele meu în presa internaţională, doresc să subliniez că nu am spus niciodată cele citate în forma respectivă şi că declaraţiile mele au fost citate greşit. Între timp, declaraţiile au fost corectate de către publicaţia The Globe and Mail. Am cel mai profund respect pentru România, pentru cetăţenii săi, pentru Guvernul României şi pentru Parlament. Doar românii şi România vor decide ce este în interesul ţării. Deşi este firesc pentru orice companie să facă ceea ce este necesar pentru a-şi proteja interesele - şi nici Gabriel Resources nu face excepţie - vom lua act de orice decizie luată de Guvern sau de Parlamentul României. Compania va furniza toate informaţiile necesare astfel încât oamenii să poată lua o decizie în deplină cunoştinţă de cauză. Decizia finală va aparţine, fără discuţie, Guvernului şi Parlamentului României şi, în ultima instanţă, cetăţenilor României”. Dacă declaraţiile sale au fost prea grăbite sau dacă ziariştii canadieni au publicat iniţial doar esenţa spuselor oficialului Gabriel Resources Ltd., nu prea mai contează. Viitorul va stabili ce anume „este în interesul ţării” şi cât!

VICTORIE... În timpul ăsta, protestatarii din Bucureşti celebrează „marea victorie”, având în vedere că toate semnalele politice au un singur sens - blocarea proiectului RMGC. Ministerele şi comisiile parlamentare de specialitate dau avize negative pe linie. Principalele partide de la guvernare au anunţat public că nu susţin exploatarea minieră de la Roşia. Mai mult, o Cameră legislativă a „picat” deja proiectul la vot.

CE SPUN OAMENII DIN ROŞIA MONTANĂ Zilele trecute, când Ponta şi Antonescu au anunţat pentru prima dată, aproape la unison, că nu mai susţin proiectul minier în speţă, scriam că, în toată vâlvătaia civico-politică de la Bucureşti, nimeni nu pare interesat de vocea oamenilor de la... Roşia Montană. Spuneam atunci că persoanele care vor să salveze zona omit faptul că oamenii de acolo cer şi ei să fie salvaţi de sărăcie. Ei bine, ieri, la două zile de când a devenit clar pentru toată lumea că proiectul de minerit a luat-o la vale, se aude şi vocea oamenilor din Apuseni. Zeci de ortaci au recurs ieri la un gest extrem - s-au blocat într-o mină de la Roşia Montană pentru a atrage atenţia asupra faptului că ei vor să muncească. Alţii au protestat la gura de intrare în mină, unii afişând pancarte cu inscripţii de genul „mineritul este pâinea noastră”. Cu o zi înainte, aproximativ 500 de persoane, angajaţi ai companiei Roşia Montană Gold Corporation şi localnici din Roşia Montană, au participat la un protest în centrul comunei, cerând începerea proiectului minier, acţiunea nefiind autorizată. În aceeaşi zi, premierul Victor Ponta a declarat că, în situaţia respingerii proiectului privind Roşia Montană, consecinţa negativă este „ştergerea judeţului Alba de pe harta economică“, menţionând că doreşte ca toţi parlamentarii PSD să voteze în cunoştinţă de cauză şi nu pe „criterii politice“. Vom vedea ce se va întâmpla.