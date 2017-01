Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) consideră că nota la purtare nu este o modalitate prea aspră de sancţionare şi îşi propune, în acest sens, să schimbe modalitatea de pedepsire a elevilor. În acest context, MECT doreşte să modifice şi activitatea diriginţilor şi relaţia acestora cu familiile elevilor. Secretarul de stat în MECT, Svetlana Preoteasa, a declarat ieri că scăderea notei la purtare este „o metodă de constrîngere ilogică” şi ministerul se gîndeşte la o altă modalitate de a sancţiona elevii. Ea a explicat că nota la purtare nu contează decît pentru un număr foarte mic de elevi care ar dori să se înscrie la şcolile militare. “Nota este pentru reflectarea cunoştinţelor, nu pentru a-l sancţiona că nu a fost cuminte în timpul orei sau a mestecat gumă sau a spart geamul (…) Nota la purtare, în opinia mea de liberală, este o modalitate de constrîngere ilogică. Pentru ce trebuie să-i dau eu notă pentru comportament? Eu trebuie să am grijă că dacă îi dau lui notă pe comportament îmi dau şi mie notă, ca şi profesor, pe comportament. Dacă eu am în clasă elev cu nota scăzută la purtare, înseamnă că eu ca şi diriginte am dat chix (…) Atunci nota lui la purtare este de fapt nota mea ca şi diriginte”, a mai spus Preoteasa. Precizînd că MECT încercă să schimbe şi modalitatea prin care şcoala ia legătura cu părinţii. „Nu este normal să existe şedinţe cu părinţii. Pentru că părintele nu se duce de multe ori la şedinţele cu părinţii de frică să nu fie apostrofat de doamna dirigintă şi să-i fie jenă pentru ce a făcut copilul. În mod normal, dirigintele trebuie să aibă alocate în fiecare săptămînă cîte 10 minute pentru fiecare părinte cu care să stea la discuţii în particular despre situaţia copilului şi comportamentul şcolar”, a mai spus secretarul de stat, explicînd că în UE şi în ţările civilizate, şedinţele cu părinţii se fac pentru probleme administrative sau pentru excursii cu elevii, în niciun caz pentru discutarea situaţiei şcolare şi a comportamentului.