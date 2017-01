Notarii şi avocaţii, cei mai mari datornici CJAS

O echipă de specialişti ai Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Constanţa va efectua, în septembrie, un control la persoanele fizice autorizate care au datorii la CJAS. Casa de Asigurări are de recuperat 12 miliarde de lei, însă pînă în septembrie, cînd se va face şi procedura de executare silită, reprezentanţii instituţiei speră să îi determine pe datornici să îşi achite restanţele. “Cea mai mare datorie o are un notar - 493 de milioane de lei. După el urmează un alt notar cu 414 milioane de lei, fiind urmat de un avocat care are o datorie de 348 de milioane de lei”, a declarat directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, dr. Liviu Mocanu. Reprezentanţii CJAS susţin că jumătate din suma pe care trebuie să o recupereze de la datornici le aparţine notarilor şi avocaţilor. “Notarii şi avocaţii cunosc foarte bine legile şi de aceea procedează astfel. Trag de timp şi nu îşi plătesc dările deoarece, după cinci ani, datoria se prescrie şi nu pierd nimic. Numai că noi ştim de această strategie şi de aceea îi urmărim şi îi facem să îşi plătească datoriile ”, a declarat dr. Mocanu.