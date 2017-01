Note prea mici pentru o şpagă mult prea mare

Afişarea rezultatelor finale ale bacalaureatului a adunat părinţi, profesori şi elevi laolaltă la toate centrele de examen din Constanţa. Bucurii, nemulţumiri, proteste, toate acestea s-au exprimat cu glas tare, unii elevi şi părinţi reclamînd că au fost înşelaţi. „Deşi am dat bani, nici măcar nu i-au lăsat să se inspire ca lumea. La un milion de căciulă, s-au strîns bani frumoşi şi tot 7 a luat”, îşi strigă oful o mămică, veterană a emoţiilor de tip „bac”. Ne roagă să o numim „d-na Munteanu” şi spune că nu se teme să spună. „Acum doi ani, băiatul a dat bac-ul şi am trecut prin aceleaşi emoţii şi prin aceleaşi cheltuieli. La el au fost mai mici decît la fată. Dar măcar băiatul a luat notă mai mare, a luat 9 şi am putut să-l dau la o facultate ca lumea”, a spus doamna Munteanu. Este doar unul dintre sutele de părinţi nemulţumiţi care sunt de părere că anul acesta, pentru bani mai mulţi, rezultatele au fost mai slabe. „Aşa sistem de şpagă nu mi-a fost dat să văd de cînd sînt. Profesorii ăştia ar trebui împuşcaţi. De fapt, noi i-am obişnuit aşa. Cred că şi femeia de serviciu ia şpagă. De la începutul clasei a XII-a am tot strîns bani, în trei rînduri. Că pentru profesorii supraveghetori, că pentru comisia de examen, că pentru inspectori. Toţi ştiu că s-a copiat şi că au prins doar patru sau cinci amărîţi. Sau poate că acolo nu se dăduseră bani”, a adăugat o altă mămică, Elena P. Referitor la toate aceste nemulţumiri ale părinţilor, preşedintele Comisiei Judeţene de Bacalaureat, Steluţa Andrei, inspector şcolar general adjunct în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, a declarat că: „Sîntem conştienţi de toate aceste probleme, însă ISJ-ul, ca instituţie, are nevoie de o bază de pornire, de o sesizare oficială. Dacă nu avem probe şi date concrete, nu putem acţiona în niciun fel. Noi nu ne putem autosesiza”. Singurul semn pe care ISJ l-a primit de la un părinte a fost un mail. Un tătic nemulţumit de nota de la educaţie fizică - 9.40 - voia să o transforme, printr-o contestaţie, în 10.00. „I-am răspuns la mail şi i-am explicat că, la probele orale şi practice, conform metodologiei, nu se depun contestaţii”, a mai spus preşedintele Comisiei Judeţene de Bacalaureat.

Sîmbătă, la prînz, site-ul www.bacalaureat.edu.ro s-a blocat din cauza accesărilor, astfel că elevii nerăbdători au avut de aşteptat, în unele cazuri, pînă la orele 16.00, pentru a vizualiza media finală. Nemulţumirile nu s-au lăsat aşteptate, astfel că 785 de contestaţii au fost înregistrate de Comisia Judeţeană de Bacalaureat, dintre care cele mai multe - 290 -, la limba şi literatura română, proba scrisă. Lucrările urmează să fie evaluate la Brăila, iar pe 10 iulie vor fi afişate rezultatele finale de la bacalaureat în judeţul Constanţa. Consilierul de imagine al ISJ Constanţa, Andreea Păunescu, a declarat, ieri, că promovabilitatea la examenul de bacalaureat a fost, în judeţ, de 96,6%.