Finalul lunii noiembrie vine cu o surpriză pentru pasionaţii de cultură din urbea tomitană: premiera concertului „Notebook of a Gentle Fat Swan”, de Marian Curteanu, sub bagheta dirijorului Radu Ciorei. Ineditul eveniment artistic se va desfăşura sâmbătă, de la ora 18.30, într-una din sălile cu cea mai bună acustică din ţară: Sala „Sergiu Celibidache” a Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”.

Proiectul „Notebook of a Gentle Fat Swan” este inedit prin faptul că între fiecare din cele nouă părţi muzicale ale concertului se vor interpune naraţiunile actriţei Cristina Oprean, ale cărei intervenţii vor da sens poveştii metaforice care stă la baza spectacolului. Cele nouă piese sunt: „The Sickness of a Butterfly”, „Guiatro”, „Gentle Fat Swan”, „Morning Wings”, „Glossa”, „2333 of...”, „Pasionata Imoral”, „Obsession” şi „I Wish I Was Alive”.

CÂNTEC DESPRE SCINDARE ŞI MESAJ AL DEVENIRII „The Notebook of a Gentle Fat Swan“ este un cântec despre scindare, negare de sine şi fuga de gol, dar este şi un mesaj al devenirii şi o mărturisire a experienţelor şi drumului unui suflet care se rătăceşte în cetatea propriei singurătăţi doar pentru ca, în final, să se identifice cu sine şi cu fiinţa. Acesta este cântecul de lebădă al unui suflet exorcizat din propriul trup, care alege să călătorească singur către adevărata sa casă, lăsându-şi în urmă cetatea lumească pentru ca în ea să se poată adăposti şi alţi fluturi neînţeleşi”, se arată în libretul scris de poeta Delia Curteanu.

Orchestra clasică în format restrâns, condusă de Radu Ciorei, este formată din: Daniel Sărăcescu - pian, Magdalena Ghilescu - flaut, Cristina Vârtejan - oboi, Bogdan-Petre Manciu - clarinet, Carmen Simion - vioară, Mitică Feraru - vioară, Rodica Nurla - vioară, Dumitru Porcescu - vioară, Florin Iacob - violă, Vahtang Parulava - violă, Ghiorghiţă Tănase - violoncel, Carmen Tegzeşiu - violoncel, Vladislav Zodieru - contrabas, Gelu Păun - percuţie şi Dan Simion - percuţie.

Echipa implicată în proiect este formată din: compozitorul Marian Curteanu, dirijorul Radu Ciorei, ceramistul Eusebio Spînu, care s-a ocupat de partea grafică, actriţa Cristina Oprean şi poeta Delia Curteanu, producător fiind Eugen Ştefan.

Intrarea la concertul „Notebook of a Gentle Fat Swan” este liberă, în limita locurilor disponibile.