Notificarea prefectului Culeţu privind taxa de drum, respinsă în unanimitate de Consiliul Local Ovidiu

După ce Consiliul Local Medgidia a respins, săptămîna trecută, notificarea prefectului Dănuţ Culeţu privind revocarea taxei de tramă stradală, iată că a venit rîndul altei localităţi, Ovidiu, să nu-i facă pe plac reprezentantului Guvernului în teritoriu. Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de ieri a Consiliului Local Ovidiu s-a aflat un proiect de hotărîre privind revocarea taxei de drum, prevăzută în Hotărîrea de Consiliu Local nr. 109/30.10.2006. După o scurtă intervenţie a primarului liberal Ion Podaru, care a explicat utilitatea acestei taxe, toţi cei 15 consilieri locali prezenţi, din cei 17 cît numără Consiliul Local Ovidiu, au votat împotriva revocării taxei de drum. Ion Podaru a motivat gestul consilierilor locali prin faptul că taxa de drum este una de acces în zona industrială, pe strada Interioară, care duce la groapa de gunoi a oraşului. Ion Podaru a spus că taxa are un dublu scop: amenajarea străzii Interioare şi controlarea traficului din zona Industrială. “Problema cea mai mare nu o avem cu maşinile de gunoi ale municipiului Constanţa, ci cu alte sute de maşini, care aruncă gunoiul peste tot, sub motivul că se duc la rampa de gunoi. Prin această taxă avem posibilitatea să punem o barieră şi astfel să avem controlul asupra autovehiculelor care intră în zonă. Taxa era destinată doar maşinilor mari din afara oraşului. Nu vrem să facem o luptă politică din aceasta, urmărim doar interesul oraşului Ovidiu, care nu trebuie să fie groapa de gunoi a judeţului“, a spus Podaru. El a afirmat că decizia Prefecturii de a notifica această taxă este surprinzătoare, cu atît mai mult cu cît strada Interioară este o arteră secundară a localităţii şi astfel nu se împiedică, în niciun fel, libera circulaţie a autovehiculelor. “Nu ne băgăm pe drumurile naţionale şi, în plus, am creat un compartiment special care să se ocupe de aplicarea acestei taxe. Aşa că nu văd de ce ni se cere să o revocăm“, a spus Podaru. Chiar dacă prefectul Dănuţ Culeţu va ataca taxa de drum din Ovidiu în contencios administrativ, primarul Ion Podaru spune că este decis să-şi susţină dreptatea în justiţie: “Mergem şi la judecată dacă este nevoie. Eu cred că avem şanse să cîştigăm şi în contencios administrativ, indiferent ce crede prefectul“.

Şi la Năvodari s-a pus în discuţie ieri, în cadrul şedinţei de Consiliu Local, propunerea de revocare a hotărîrilor de Consiliu care au fost notificate de prefect. “Am revocat proiectul de hotărîre privind introducerea unei taxe pentru acces în zona depozitului 10, ca urmare a faptului că a fost notificată de Prefectură. Prin această taxă noi am urmărit să monitorizăm circulaţia în zona în care se lucrează la trama stradală din depozitul 10. Avem acolo în lucru 500 de metri de drum şi din cauza faptului că intrau utilaje foarte grele, acesta era deteriorat permanent. Practic, erau anulate lucrările pe anumite sectoare şi atunci reglementam accesul prin această taxă. Acum o să rămînă doar să eliberăm permisul de acces şi să stabilim traseul de circulaţie“, a declarat primarul oraşului, Tudorel Calapod.