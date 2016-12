Notificări false trimise de infractorii cibernetici

Aveţi grijă la rapoartele pe care le primiţi pe adresele de e-mail cu privire la conturile dumneavoastră! Nu toate vin de la bănci. Potrivit unui studiu global, realizat de B2B International şi Kaspersky Lab, 38% dintre utilizatori au primit notificări false, trimise în numele băncilor, prin care infractorii specializaţi în fraude încercau să afle date confidenţiale. Conform sursei citate, 11% dintre cei chestionaţi au fost redirecţionaţi automat, cel puţin o dată, către un site suspect care le cerea să îşi introducă datele contului bancar. Aproape 4% dintre ei au avut lipsa de inspiraţie de a da curs solicitărilor expeditorului şi au transmis informaţii personale. Studiul B2B International şi Kaspersky Lab arată că 95% dintre cei vizaţi de studiu au făcut cumpărături online, 91% au folosit servicii bancare online şi 74% au realizat plăţi online. Din datele unei alte cercetări (“The Evolution of Phishing Attacks 2011-2013”), întocmită de Kaspersky Lab în primăvara acestui an, printre utilizatorii serviciului cloud Kaspersky Security Network, 21% dintre atacurile de phishing care au avut loc în perioada aprilie 2012 - mai 2013 au implicat pagini false ale băncilor şi ale altor organizaţii financiare. Cifrele detaliate arată că 7,5 milioane de utilizatori sunt afectaţi de tentativele de phishing pe parcursul unui singur an, la nivel mondial. Kaspersky Lab este cel mai mare producător privat de soluţii de securitate endpoint din lume.