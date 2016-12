Nou album Christina Aguilera

”Bionic” este cel de-al patrulea album de studio al Christinei Aguilera şi va fi lansat pe data de 8 iunie. Precedentul material discografic lansat de cântăreaţa americană s-a numit ”Back to Basics” şi a apărut în 2006. Piesa ”Not Myself Tonight”, considerată elementul principal al albumului, va putea fi ascultată în premieră pe site-ul artistei, pe 30 martie. Înregistrat în propriul ei studio, albumul conţine ”elemente electronice şi organice, iar temele abordate sunt atât vesele, cât şi introspective”, a declarat Christina Aguilera. ”Este ceva la care nu cred că se aştepta cineva... Abia aştept ca fanii să asculte noul meu sound”, a spus aceasta. În plus, Christina Aguilera a confirmat colaborările pentru acest material discografic cu Sia, Le Tigre, Christopher ”Tricky” Stewart, Hill & Switch şi Ladytron, dar şi existenţa unei balade, ”Lift Me Up”, compusă de Linda Perry. Aceasta a mai compus pentru Christina Aguilera piesele ”Hurt” şi ”Candyman” de pe albumul ”Back to Basics” din 2006, dar şi hitul din 2002 ”Beautiful”.

Christina Aguilera a terminat recent filmările la musicalul ”Burlesque”, în care joacă alături de Cher. Pelicula va avea premiera în toamna acestui an. Până atunci, cântăreaţa va avea timp să îşi promoveze albumul.