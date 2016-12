Nou album Jimi Hendrix, lansat pe 8 martie

Albumul ”Valleys of Neptune”, un nou material discografic semnat Jimi Hendrix, care va fi lansat pe 8 martie, de Sony Music, va conţine două piese noi, ”Valleys of Neptune” şi ”Crying Blue Rain”, dar şi trei versiuni iniţiale ale unor cântece deja lansate în trecut. În paralel cu acest disc, compania Sony Music, care a achiziţionat catalogul Jimi Hendrix la 1 ianuarie, reeditează primele trei albume ale celebrului chitarist, dar şi materialul ”First Rays of the New Rising Sun”, care ar fi trebuit să fie al patrulea său disc. Discul a fost lansat abia în anul 1997.

Erou al legendarului concert de la Woodstock din august 1969, Jimi Hendrix este considerat unul dintre cei mai mari chitarişti din istoria muzicii rock. La această aură de legendă va contribui şi tragicul destin al muzicianului, care a murit un an mai târziu, ucis de abuzul de droguri şi alcool, la vârsta de 27 de ani. Aceste albume, completate fiecare cu câte un bonus în format DVD pe care apar diverse imagini surprinse în timpul înregistrărilor, sunt disponibile şi pe vinil, distribuite de compania olandeză Music of Vinyl. Ultima apariţie importantă consacrată renumitului chitarist psihedelic datează din septembrie 2000, când Universal Music a lansat, cu ocazia comemorării a 30 de ani de la dispariţia artistului, materialul intitulat ”The Jimi Hendrix Experience”, un pachet de patru discuri pe care există câteva titluri inedite, ce reprezintă înregistrări alternative live sau de studio.

Albumul ”Valleys of Neptune”, care conţine 12 titluri ce totalizează o oră de muzică, a fost înregistrat în februarie şi mai 1969, la Londra şi la New York. Remasterizat de inginerul de sunet Eddie Kramer, în prezent în vârstă de 69 de ani, care a lucrat la toate albumele lui Hendrix lansate din 1967, acest disc are o foarte bună calitate sonoră.