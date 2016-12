Nou album Mariah Carey, cu cântece de Crăciun

Cântăreaţa americană Mariah Carey va lansa un album de colinde de Crăciun, pe 2 noiembrie. Cântăreaţa, despre care presa internaţională a scris în repetate rânduri că ar fi însărcinată, a înregistrat cel de-al doilea ei LP cu colinde de Crăciun din carieră, intitulat “Merry Christmas II You”. Produs de Randy Jackson, James Poyser, Jermaine Dupri şi Marc Sharman, acest LP va conţine coveruri ale unor colinde clasice de Crăciun, precum “O Little Town of Bethlehem”, “The First Noel” şi “Little Drummer Boy”, dar şi patru piese originale, compuse de cântăreaţă. O nouă versiune a celebrului cântec “All I Want for Christmas Is You”, interpretată de Mariah Carey pe primul ei album de colinde, intitulat “Merry Christmas”, va fi inclusă pe noul LP. Deşi a fost lansată în 1994, piesa “All I Want for Christmas Is You” continuă să apară în Billboard Hot 100 Recurrent Singles, în fiecare an de Crăciun, ajungând pe prima poziţie în fiecare an, între 2005 şi 2008.

Nu se ştie deocamdată cu certitudine dacă Mariah Carey şi soţul ei, Nick Cannon, vor deveni părinţi. Deşi presa internaţională a afirmat în repetate rânduri că diva pop ar fi însărcinată, cântăreaţa a refuzat să confirme sau să infirme această informaţie. Mariah Carey a cunoscut succesul în anii \'90, prin lansarea unui album care îi poartă numele. Potrivit revistei “Billboard”, Mariah a fost cea mai de succes cântăreaţă în SUA, în anii \'90.