Nou album Mary J. Blige

Cântăreaţa americană Mary J. Blige va lansa un nou album, intitulat ”My Life II, The Journey Continues”, pe data de 20 septembrie, la 17 ani de la lansarea albumului ei intitulat ”My Life”. Pe acest album apar piese create sau produse de Kanye West, Swizz Beatz şi Stargate. Noul material discografic, al zecelea album de studio din cariera artistei, se doreşte a fi o continuare a albumului intitulat ”My Life”, lansat în 1994. ”Acest album reprezintă o reflecţie asupra vremurilor care au trecut şi a vieţilor oamenilor din jurul meu”, a declarat artista americană. Primul single extras de pe noul album se numeşte ”Someone to Love Me (Naked)”, în care Mary J. Blige cântă alături de P. Diddy şi Lil Wayne. Pe parcursul celor 15 ani de carieră, Mary J. Blige, în vârstă de 40 de ani, a lansat pe piaţă nouă albume şi a fost recompensată cu nouă premii Grammy. Mary J. Blige este singurul artist din lume care a fost premiat cu Grammy la toate cele trei categorii majore ale muzicii afro-americane, R&B, Rap şi Pop & Gospel.