Nou album pentru Carlos Santana

Al 37-lea album din cariera legendarului chitarist Carlos Santana a fost lansat ieri. Este un adevărat eveniment muzical, “Corazon” fiind primul album Latino al muzicianului, care include colaborări cu nume mari ale genului, precum ChocQuibTown, Lila Downs, Gloria Estefan, Fabulosos Cadillacs, Juanes, Ziggy Marley, Miguel, Niña Pastori, Diego Torres, Samuel Rosa of Skank, Cindy Blackman Santana, Romeo Santos, Soledad, Wayne Shorter, Pitbull, Fher Olvera of Mana. Albumul este disponibil în două versiuni: standard, cu 12 piese, şi deluxe, cu trei piese în plus şi un DVD cu 30 de minute de documentar despre înregistrări. Toţi aceşti mari artişti au fost de acord să compună sau să înregistreze piese alături de Carlos Santana, un semn de recunoaştere a popularităţii şi respectului de care se bucură muzicianul mexican şi stilul Chicano rock pe care l-a popularizat.