Nou album Rolling Stones

Cei de la Rolling Stones au distribuit fanilor un al doilea trailer video, înainte de lansarea noului lor album, atât de aşteptat de public. La începutul acestei săptămâni, pe site-ul trupei britanice a fost lansat un scurt teaser intitulat ”The Rolling Stones - Se întorc pe 6 octombrie”, unde sunt prezentate câteva secvenţe video filmate, din câte se pare, în British Grove Studios, un complex de studiouri de înregistrări, aflat în vestul Londrei, relatează nme.com. Prin acest viitor album, cei de la Rolling Stones abandonează trucurile electronice ale muzicii moderne şi revin la rădăcinile lor blues, noul material fiind compus din cover-uri după melodii celebre ale unor clasici ai genului. O mostră din ce vom asculta pe acest album o găsim într-un alt clip teaser postat pe Twitter: https://twitter.com/RollingStones?ref_src=twsrc%5Etfw.

Se zvoneşte că, în luna iunie a acestui an, cei de la Stones, aflându-se într-un studio de înregistrări din vestul Londrei, l-au întâlnit întâmplător pe celebrul chitarist Eric Clapton. Întâlnirea a fost una de bun augur, rezultatul acestei coincidenţe fiind colaborarea dintre trupă şi Clapton şi înregistrarea a două piese produse de Don Was. Don a declarat publicaţiei franceze ”Le Figaro” că noul album al formaţiei va conţine cover-uri după piese blues şi că înregistrarea a durat doar trei zile: ”Albumul sună frust. E autentic. De fapt, surprinde esenţa a ceea ce sunt The Rolling Stones”. Deşi în decembrie 2015, Ronnie Wood, chitarist al trupei, a negat zvonurile privind începerea înregistrărilor pentru un nou album, mai târziu a dezvăluit presei că trupa şi-a reluat activitatea de studio, repetând piese stindard pentru blues-ul postbelic ale unor cântăreţi ca ”Howlin’ Wolf” sau ”Little Walter”. “Am intrat în studio cu gândul de a prelucra nişte piese noi de-ale noastre pe care le aveam în pregătire, ceea ce am şi făcut. Însă, fără să ne dăm seama, repetarea materialului nou s-a transformat treptat în repetarea unor blues-uri vechi pe care le ascultam când eram puşti şi care ne-au şi determinat să ne apucăm de muzică. Am înregistrat 11 blues-uri în două zile. Când le-am auzit din nou, după câteva luni în care nu le-am mai dat cine ştie ce importanţă, am rămas uimiţi”. Un alt eveniment recent privind activitatea trupei s-a petrecut pe 3 octombrie, în Las Vegas, când Rolling Stones au susţinut un concert-surpriză, în faţa a 1.200 de şoferi de camion.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra, în 1962, este una dintre cele mai renumite formaţii rock din lume. Trupa este formată din Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts şi Ronnie Wood. The Rolling Stones a vândut peste 200 de milioane de albume în lumea întreagă şi a susţinut mii de concerte cu casa închisă. Pe 17 iulie 2007, formaţia The Rolling Stones a concertat şi la Bucureşti.