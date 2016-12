Nou album solo pentru Morten Harket

La mai bine de un an de la destrămarea legendarei trupe norvegiene A-ha, solistul vocal Morten Harket revine în lumea muzicii cu un nou album solo, intitulat „Out of My Hands”, anunţând şi un turneu de promovare. Primul single, „Lightning”, care va fi lansat oficial pe 9 martie, a fost deja prezentat de postul de radiou norvegian P4 şi postat pe YouTube. Cel de-al doilea single, intitulat „Scared of Heights”, va fi lansat pe 23 aprilie. „Out of My Hands” este al cincilea album solo al artistului norvegian, cel mai recent fiind „Letter from Egypt” din 2008. Albumul a fost realizat în colaborare cu producătorul britanic Steve Osborne, cel care a mixat şi produs ultimul album A-ha, intitulat „Foot Of The Mountain”.

Morten Harket îşi va începe turneul mondial pe data de 16 aprilie, în Rusia, şi îl va continua cu o serie de concerte în mai multe ţări europene şi de peste Ocean. Pe lângă concertele deja anunţate, Morten Harket urmează să adauge altele noi, pe site-ul său oficial, cât şi pe pagina de Internet a trupei A-ha. Fanii lui Morten Harket vor asculta la concerte piese de pe noul album solo, dar şi melodii ale trupei A-ha. Trupa formată din solistul Morten Harket, clăparul Magne Furuholmen şi chitaristul Pal Waaktaar-Savoy s-a destrămat în 2010, după 25 de ani de la lansarea albumului de debut „Hunting High & Low”, premiat cu Discuri de Platină, şi 25 de ani de la lansarea primului single „Take On Me”. Cei trei norvegieni s-au reunit în august 2011 pentru a participa la ceremonia de comemorare a victimelor atacurilor de la 22 iulie 2011 din insula Utoeya.