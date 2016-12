Nou cămin pentru studenţii Universităţii „Ovidius”

Fiecare început de an universitar aducea sute de plângeri din partea studenţilor cu privire la locurile de cazare din căminele studenţeşti. Pe primul loc în topul reclamaţiilor se afla căminul Liceului Energetic, unde erau cazaţi studenţii Universităţii „Ovidius” din Constanţa. Începând din acest an, însă, studenţii nu vor mai avea motive să se plângă de condiţiile în care vor locui. „Căminul de la Liceul Energetic nu era al nostru, ci ne-a fost dat în folosinţă pe o perioadă de zece ani. Pentru că cei zece ani au trecut, au fost demarate lucrările pentru contruirea unui nou cămin pentru studenţii noştri”, a declarat rectorul universităţii constănţene, prof. dr. univ. Victor Ciupină. Noul cămin va avea 100 de locuri, suficient pentru a suplini locurile pierdute odată cu eliberarea căminului de la Liceul Energetic. Clădirea este amplasată în Faleză Nord şi va fi finalizată până pe 1 noiembrie 2011. „Purtăm tratative cu diverşi factori pentru a putea caza toţi studenţii până la finalizarea lucrărilor la noul cămin”, a declarat prof. univ. dr. Victor Ciupină. În ceea ce priveşte tarifele la cazare pentru noul an universitar, rectorul Universităţii „Ovidius” a declarat că acestea nu vor suferi creşteri semnificative: „Nu va fi o diferenţă sensibilă faţă de tarifele de anul trecut”. Din păcate, veştile nu sunt la fel de bune pentru studenţii care vor să stea cu chirie. Proprietarii de locuinţe încearcă să profite la maximum de revenirea studenţilor la cursuri, majorând preţurile chiriilor. Potrivit specialiştilor de pe piaţa imobiliară, începând cu mijlocul lui august, se constată o creştere a chiriilor, care punctual poate atinge şi 10% faţa de lunile mai-iunie.