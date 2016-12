Nou cartier de locuinţe în Cernavodă

Primăria Cernavodă a parcelat, în zona de nord a oraşului, un teren pentru 66 de loturi în vederea construcţiei de locuinţe. Potrivit primarului Mariana Mircea, fiecare lot de teren măsoară, în medie, 450 de metri pătraţi, loturile de teren fiind situate în apropierea cartierului ID Chirescu. Potrivit primarului, construcţia cartierului de locuinţe face parte din cadrul strategiei locale de dezvoltare a localităţii prin valorificarea terenurilor din diferite zone, unde Primăria are în vedere crearea de condiţii de trai civilizate pentru locuitori. Şi pentru ca cei care se vor muta în noul cartier să beneficieze de condiţii normale de trai, Primăria a demarat, în această perioadă, acţiunea de proiectare şi execuţie pentru lucrarea de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, iluminat public şi casnic pentru noul cartier. Aici se vor ridica locuinţe cu regim de înălţime p şi p+1, unde se estimează că vor locui 100 de persoane. În afara iluminatului, în zonă sunt asigurate toate utilităţile. Iluminatul public stradal va fi realizat cu lămpi cu vapori de sodiu de 70W, care asigură o economie de energie electrică. Se vor executa linii electrice aeriene şi subterane de medie şi joasă tensiune, posturi de transformare de distribuţie, branşamente aeriene şi subterane la reţeaua electrică. „Oraşul Cernavodă are nevoie de cartiere noi, deoarece are un deficit de aprox. 500 de locuinţe”, a spus primarul Mariana Mircea.