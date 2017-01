Nou certificat pentru revoluţionari

10:22:00 / 01 Ianuarie 2015

Indemnizati

Nu comentam indemnizatiile martirilor urmasilor acestora ranitilor revolutie toata cinstea si onoare pentru ei,comentam ca nu merit a indemnizat acei impostori care se dau drept mari revolutionarivsi a primit nemeritat ani de zile bani si nu au facut nimic in plus fata de milioane de romani ce au iesit in strada dar au fost mai smecheri si prin diverse metode au obtinut certificat de revolutionar ,si acum fac prin orce mijloace presiuni asupra guvernului sa le de-a in continuare indemnizatia care este destul d consistenta .la o analiza ma atenta se va constata ca asa zisi revolutionari nu pre au muncit in viata lor