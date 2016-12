Nou cod deontologic unic pentru mass-media

Participanţii la Convenţia Organizaţiilor Media (COM) au adoptat, în unanimitate, codul deontologic unic pentru mass-media, înfiinţînd totodată Grupul pentru bune practici jurnalistice, în cadrul unei adunări care a avut loc, sîmbătă, la sediul Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) din Capitală. Codul deontologic unic pentru mass-media face precizări cu privire la integritatea jurnaliştilor, conflictele de interese apărute în presă, verificarea informaţiilor, protecţia vieţii private, protecţia minorilor şi protecţia surselor. Codul deontologic unic va fi implementat de către Grupul pentru bune practici jurnalistice. Obiectivul principal al Grupului pentru bune practici jurnalistice este implementarea şi respectarea Codului deontologic unic, care va fi recunoscută prin acordarea unui Certificat de bune practici jurnalistice (CBPJ). În primele şase luni, grupul va funcţiona printr-un Comitet de Iniţiativă. Ulterior, Grupul pentru bune practici jurnalistice va lua decizii prin intermediul Comisiei pentru repectarea Codului deontologic unic. CBPJ va fi o dovadă a faptului că instituţia media (publicaţia scrisă, postul TV sau radio sau site-ul) care îl deţine impune - prin reglementări interne, atitudinea managementului şi practica de zi cu zi - respectarea Codului deontologic unic de către angajaţi şi colaboratori. Certificatul va fi acordat tuturor instituţiilor media care aparţin unor membri ai Grupului pentru bune practici jurnalistice sau celor care solicită certificarea. De asemenea, CBPJ poate fi acordat unui produs media specific, publicat de o instituţie care nu solicită certificare integrală. Principala utilizare a CBPJ va fi pentru creşterea brandului prin asociere cu un instrument de dovedire a calităţii. Produsele certificate prin CBPJ vor putea fi marcate corespunzător. Produsul media certificat şi publisherul său se vor putea folosi de CBPJ în toate acţiunile şi formele de promovare. Totodată, CBPJ va putea fi folosit de instituţia media ori de cîte ori consideră că este nevoie să îşi demonstreze buna-credinţă, inclusiv în justiţie, în cazurile civile. Pe baza Codului deontologic unic şi a CBPJ se va elabora o politică de sancţionare concretă, complementară blamării publice. Astfel, va fi elaborat un sistem de puncte de penalizare, asemănător sancţiunilor din domeniul rutier, care poate duce inclusiv la retragerea certificatului. Un produs căruia i-a fost retras CBPJ va putea fi re-certificat după ce publisherul va aduce dovezi concrete pentru remedierea problemelor care au atras sancţiunea. Comisia pentru respectarea Codului deontologic unic ar putea face publică în permanenţă, online, situaţia \"punctajului\" fiecărui produs certificat, alcătuind clasamente.

Primul capitol al codului îşi propune să definească termeni precum \"jurnalist\" şi \"mass-media\". Astfel, \"jurnalistul este persoana care se ocupă de colectarea, fotografierea, înregistrarea, redactarea, editarea sau publicarea de informaţii referitoare la evenimente locale, naţionale, internaţionale de interes public, cu scopul diseminării publice, cîştigîndu-şi traiul în proporţie semnificativă din această activitate. Jurnalistul îşi va exercita profesia în scopul servirii interesului public, conform propriei sale conştiinţe şi în acord cu principiile prevăzute de normele profesionale şi prezentul Cod deontologic\". Mass-media este definită drept \"totalitatea mijloacelor de informare în masă, indiferent de platformă: online, audio-video sau tipărite, înfiinţate şi administrate în acest scop\". Codul elaborat de membrii COM menţionează, totodată, că \"implicarea jurnalistului în orice negocieri privind vînzarea de spaţiu publicitar sau atragerea de sponsorizări este interzisă\". La capitolul \"corectitudine\", Codul deontologic adoptat sîmbătă stipulează că \"jurnalistul care distorsionează intenţionat informaţia, care face acuzaţii nefondate, plagiază, foloseşte fără drept fotografii sau înregistrări audio-video sau calomniază, săvîrşeşte abateri profesionale de maximă gravitate\". De asemenea, \"jurnalistul va respecta în redactare regulile citării. Citatele trebuie să fie exacte, iar în cazul citării parţiale, jurnalistul are obligaţia de a nu denatura mesajul persoanei citate\" şi \"în spiritul corectei informări a publicului, în cazul autorilor de produse jurnalistice care nu deţin statutul de jurnalişti profesionişti, se impune precizarea statutului acestora, relevant pentru materialul publicat\". Totodată, \"este obligatorie separarea netă a produselor jurnalistice de materialele realizate în scop publicitar, care vor fi prezentate astfel încît să nu poată fi confundate cu informaţii factuale, obiective\". Textele, imaginile şi desenele publicitare trebuie să poarte vizibil menţiunea \"publicitate\". \"Jurnalistul va face demersuri rezonabile pentru a verifica informaţiile înainte de a le publica. Informaţiile false sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice să creadă că sînt false nu vor fi publicate\", se mai menţionează în Cod. La capitolul destinat \"rectificării erorilor\", codul menţionează că \"jurnalistul are datoria de a corecta cu promptitudine orice eroare semnificativă apărută în materialele sale\", iar \"dreptul la replică se acordă atunci cînd cererea este apreciată ca fiind îndreptăţită şi rezonabilă. Dreptul la replică se publică în condiţii similare cu materialul jurnalistic vizat, în cel mai scurt timp posibil. Dreptul la replică poate fi solicitat în termen de 30 de zile calendaristice de la apariţia produsului jurnalistic\".

La capitolul destinat \"vieţii private\", codul menţionează că \"jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţa privată şi demnitatea persoanelor (inclusiv aspectele care ţin de familie, domiciliu şi corespondenţă)\". Totodată, \"amestecul în viaţa privată este permis numai atunci cînd interesul public prevalează în faţa protecţiei imaginii persoanei. În acest sens, îi este permis jurnalistului să prezinte public fapte şi informaţii care privesc viaţa privată a persoanelor publice, atunci cînd acestea se abat de la normele morale şi legale\", se mai arată în document.

\"Identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracţiunilor, cu precădere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie să fie dezvăluită, cu excepţia situaţiei în care există acordul acestora sau al familiei (cînd persoana nu este în măsură să-şi dea acordul) sau cînd prevalează interesul public. De acelaşi regim de protecţie a identităţii beneficiază şi persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilităţi, refugiaţi, etc.)\", mai menţionează Codul. Totodată, secţiunea dedicată \"protecţiei minorilor\" spune că \"jurnalistul va proteja identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri etc), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile vor fi modificate pentru protejarea identităţii minorilor\". În acest caz, \"fac excepţie situaţiile în care interesul public cere ca minorii să fie identificaţi. De asemenea, fac excepţie cazurile în care jurnalistul prezintă, cu acordul părinţilor sau tutorilor, situaţii pozitive din viaţa minorilor\".

La capitolul numit \"Detalierea elementelor morbide\", codul menţioneză că \"jurnalistul va evita descrierea detaliată de tehnici şi metode infracţionale, tehnici suicidale, vicii şi nu va utiliza imagini violente şi alte elemente morbide\". Tot la acest capitol codul mai precizează că \"infracţiunile, crimele, terorismul, precum şi alte activităţi crude şi inumane nu trebuie încurajate sau prezentate într-un mod pozitiv\". Pe de altă parte, la capitolul dedicat \"discriminării\", Codul subliniază că \"jurnalistul este dator să nu discrimineze şi să nu instige la ură şi violenţă. Se vor menţiona rasa, naţionalitatea sau apartenenţa la o anumită comunitate (religioasă, etnică, lingvistică, sexuală etc) numai în cazurile în care informaţia este relevantă în cadrul subiectului tratat\". În ceea ce priveşte \"prezumţia de nevinovăţie\", Codul precizează că \"jurnalistul este dator să respecte prezumţia de nevinovăţie, astfel încît nici un individ nu va fi prezentat drept făptuitor pînă cînd o instanţă juridică nu se va fi pronunţat. Excepţie fac situaţiile cînd fapta a fost comisă în public sau autorul a mărturisit săvîrşirea faptei\".

La capitolul protecţia surselor, Codul deontologic unic subliniază faptul că este \"obligaţia şi dreptul jurnalistului\" să îşi protejeze sursele. \"Jurnalistul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea surselor în cazul în care acestea solicită acest lucru, dar şi în cazul în care dezvăluirea identităţii surselor le poate pune în pericol viaţa, integritatea fizică şi psihică sau locul de muncă. Protecţia secretului profesional şi a confidenţialităţii surselor este în egală măsură un drept şi o obligaţie al jurnalistului\", se mai arată în cod. De asemenea, un capitol din Codul deontologic unic a fost dedicat \"tehnicilor speciale de colectare a informaţiilor\", care sînt recomandate doar în cazurile în care informaţiile nu pot fi obţinute şi pe alte căi. \"Ca regulă generală, jurnalistul va obţine informaţii în mod deschis şi transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investigaţie jurnalistică este justificată atunci cînd există un interes public şi cînd informaţiile nu pot fi obţinute prin alte mijloace\". Totodată noul document deontologic recomandă menţionarea la momentul publicării a faptului că au fost folosite tehnici speciale de colectare de informaţii. \"Se recomandă ca utilizarea tehnicilor speciale de investigaţie să fie menţionată explicit în momentul publicării informaţiilor\", se mai specifică în ultimul capitol al codului.