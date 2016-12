Nou Concert de Crăciun al Facultății de Arte

Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” a organizat, luni după-amiază, tradiționalul Concert de Crăciun în Aula Magna a instituției. În cadrul evenimentului și-au dat concursul cadrele didactice ale Facultății de Arte - Mirela Voicu, Adrian Roșu, Andreea Bratu și Adrian Stanache, alături de studenții soliști - Mădălin Alexandru Băldău, Tudor Socolan, Eliza Baciu, Aura Iuliana Bolozan, Ayla Calil, Selena Stoianof, Alina Burciu, Rodica Rodion, Laura Buric, Alice Safta, Diana Orfeanu, Roxana Marinescu, Alexandru Budaco. Au participat și studenții din cadrul Corului de Cameră - specializarea Pedagogie Muzicală, dirijor fiind maestrul Adrian Stanache. Alături de profesorii coordonatori, la spectacol au contribuit și studenții Vasile Ignat, Costel Năstase, Marian Frățilă, Florin Decuseară și George Arnăutu.

„Acesta este cel de-al doilea concert de Crăciun organizat de Facultatea de Arte, în această perioadă. Evenimentul se adresează tuturor iubitorilor de artă, cu tradiționalele colinde și cu prelucrări ale mai multor piese de iarnă sub diferite orchestrații. Ne dorim ca la aceste evenimente să vedem sala arhiplină. Am trimis Liga Studenților și la Căminul de bătrâni, astfel că am adus în sală și câteva persoane de acolo, pentru a asista la un spectacol deosebit. Intenționăm să realizăm, pe viitor, și un cor al Universității. Ne dorim reacții pozitive la actul cultural și vom lansa un proiect educativ pentru tineri și studențI”, a declarat prodecanul Facultății de Arte a Universității „Ovidius”, conf. univ. dr. Mariana Frățilă.

Coordonatorii evenimentului au fost asist. univ. dr. Mirela Voicu, lect. univ. dr. Andreea Bratu și lect. univ. dr. Adrian Stanache, iar intrarea a fost liberă.