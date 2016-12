Nou eşec DNA în dosarul „Constantinescu”

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au făcut, vineri, un nou pas înapoi după circul mediatic regizat săptămâna trecută, în cadrul căruia preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, şi directorul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa, Adrian Gâmbuţeanu, au fost plimbaţi cu cătuşe la mâini prin faţa camerelor de filmat. În primă fază, Tribunalul Bucureşti l-a eliberat, săptămâna trecută, pe Nicuşor Constantinescu, în condiţiile în care procurorii DNA ceruseră adoptarea măsurii de arest preventiv pentru 29 de zile. În a doua fază, vineri, Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a venit să întărească decizia primei instanţe, confirmând refuzul Tribunalului de a-l reţine pe şeful administraţiei judeţene. Decizia ambelor instanţe se bazează pe faptul că nu există probe pentru ca Constantinescu să fie arestat preventiv, astfel încât nu există temei pentru reţinere. Tot vineri, CAB a decis eliberarea lui Adrian Gâmbuţeanu, după ce Tribunalul luase hotărârea ca el să fie arestat preventiv. După aflarea sentinţei, Constantinescu a declarat că prin decizia CAB s-a făcut dreptate şi că întreg complexul de acţiuni dirijate de procurorii DNA, în acest nou dosar, reprezintă o exagerare şi un abuz. „DNA a formulat aşa-zise 24 de capete de acuzare, dar nu a probat nici măcar unul dintre ele. Nici la Tribunal, nici la CAB. Nu există nicio probă la dosar. Este an electoral. Sunt alegerile europarlamentare, urmează prezidenţialele şi este clar că sunt mulţi lideri politici care se aşteaptă să fie anchetaţi. Judecătorii, din fericire, au ştiut să facă dreptate în acest caz şi au văzut că nu există nicio probă la dosar“, a declarat Constantinescu.

MOTIV... FĂRĂ MOTIV Şeful CJC a reamintit că a aflat pentru prima dată de existenţa acestui nou dosar acum zece zile, când s-a pomenit în casă cu mascaţii, fără nicio citare sau înştiinţare prealabilă. „Copilul meu a fost percheziţionat în ghiozdan, înainte să plece la şcoală. I-a fost luat la controlat fiecare caiet, în speranţa de a se găsi ceva incriminator. A fost lăsat să plece la şcoală fără haină pe el. Copilul s-a speriat teribil. Eu m-am pomenit cu mascaţii în toaleta locuinţei“, a relatat Constantinescu. Mai mult, pe mandatul prezentat de procurori erau menţionate arme pe care tot DNA le ridicase la precedenta descindere abuzivă împotriva lui Constantinescu, la începutul acestui an. „De ce atât efort, de ce atâtea milioane de lei cheltuite, când eu nu primisem nici măcar o citaţie? Nu ştiam nici măcar ce conţine acest dosar. La DNA Bucureşti mi s-au pus în faţă 13 bibliorafturi pe care nu le poţi citi în cinci minute. Am refuzat să dau declaraţii pentru că nu ştiu ce conţin acele dosare. Nu ştiu concret de ce sunt acuzat. Studiez dosarele şi apoi voi da declaraţii“, a explicat Constantinescu. El a precizat că abuzurile la care este supus sunt iniţiate de regimul instituit de Traian Băsescu, care are în structurile serviciilor secrete şi magistraţi şantajabili. „Procurorii DNA, fără excepţie, au probleme în dosare. Cei care m-au cercetat au câte un schelet în dulap şi de aceea duc la îndeplinire ordine politice. După proces, mă voi îndrepta împotriva procurorilor care au făcut abuzuri“, a mai spus şeful CJC.

BOALA, MOTIV DE CIRC Constantinescu a criticat din nou procurorii DNA pentru că au forţat percheziţiile şi reţinerile încercând să inducă ideea că el ar urma să fugă din ţară. Asta în condiţiile în care avocatul său anunţase DNA despre viitoarea sa plecare din ţară pentru a beneficia de tratamente care i-ar putea salva viaţa. „Sunt bolnav de cancer şi sunt programat, în SUA, să fac o intervenţie chirurgicală ca să încerc să scap cu viaţă“, a spus Constantinescu. Şeful CJC a precizat că a ales această variantă pentru că ea are mai mari şanse de a-i salva viaţa. El va recurge experimental la proceduri medicale care se pot aplica cu succes doar în SUA, unde există aparatura performantă necesară unei astfel de intervenţii.