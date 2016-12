Nou focar de TBC la Grupul Şcolar Gh. Duca

Aprox. două săptămâni au trecut de la declararea ultimului focar de tuberculoză (TBC) într-o unitate de învăţământ din judeţul Constanţa, respectiv Liceul „Navrom” - atunci când patru elevi au fost diagnosticaţi cu TBC - dar şi a unui caz în Liceul „Ovidius” (în acest caz fiind vorba despre un focar familial). Vineri a fost anunţat un nou focar de TBC, de data aceasta la Grupul Şcolar Gh. Duca. Doi elevi, de 17 şi 18 ani, şi un cadru didactic care predă şi la Colegiul Naţional Pedagogic şi locuieşte în Căminul Liceului Agricol, au fost diagnosticaţi cu TBC, ei fiind, în prezent, sub tratamentul specific, potrivit medicilor pneumologi. Reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa au declanşat deja ancheta epidemiologică, fiind demarate şi acţiuni de dezinfecţie dar şi verificări din punct de vedere medical a tuturor elevilor şi cadrelor didactice. Potrivit coordonatorului Programului judeţean de TBC, dr. Daniel Mihai, în ceea ce priveşte cazurile copiilor se poate constata o uşoară creştere comparativ cu primele nouă luni ale anului trecut dar, per ansamblu, numărul îmbolnăvirilor pe raza judeţului nostru, atât la adulţi cât şi la copii, are o linie descendentă. Astfel, dacă în primele nouă luni ale lui 2011 erau semnalate 26 de cazuri de TBC în rândul copiilor, în primele nouă luni ale lui 2012 erau semnalate 36 de cazuri. „Nu este nimic îngrijorător. Sunt perioade şi perioade. Populaţia nu trebuie şi nici nu are de ce să intre în panică. Trebuie precizat că, pe raza întregului judeţ, tot în primele luni ale anului 2012, comparativ cu perioada similară anului trecut, se constată o scădere a cazurilor; de la aprox. 580 de cazuri la aprox. 540 de cazuri. Nu în ultimul rând, incidenţa în ultimii ani înregistrează o scădere”, a explicat medicul coordonator.

CE EXPLICAŢII EXISTĂ? Faptul că în aprox. două săptămâni au fost declarate două focare de TBC în licee constănţene, şi un alt caz într-un alt liceu, ar pune pe mulţi pe gânduri. TBC în Constanţa să fie, oare, scăpată de sub control? Răspunsul a venit din partea medicului coordonator de TBC pe întreg judeţul nostru, dr. Mihai. Explicaţiile sale fac referire la faptul că, în ultima perioadă, alimentaţia copiilor este din ce în ce mai sărăcăcioasă, fiind bazată mai mult pe produse tip fast-food, care nu aduc mai nimic bun organismului. „Imunitatea este foarte scăzută, aşa că şi copiii se îmbolnăvesc mai repede. Nivelul de trai al societăţii este, din păcate, tot mai scăzut. La această problemă se adaugă o alta. O parte din copiii bolnavi sunt navetişti, deci supuşi unui stres zilnic, care nici el nu face bine organismului”, explică medicul coordonator. Nu în ultimul rând, spune el, sunt copii bolnavi încă din vară, aşa că au avut timp să răspândească boala, el făcând referire la cazul semnalat în Liceul „Ovidius”, eleva fiind îmbolnăvită de către un membru al familiei. Tot la capitolul cauze, medicul a trecut în revistă şi consumul de alcool, tutun ori etnobotanice sau alte droguri.

NU AUTOMEDICAŢIEI! TBC nu este o afecţiune care să sperie, care să creeze panică şi nici nu este o boală ruşinoasă, spune dr. Mihai. „Este o boală care se tratează şi care se vindecă dacă pacientul respectă cu stricteţe sfatul medicului, dacă cere ajutor medicului în timp util şi nu apelează la automedicaţie. Dacă apare o tuse persistentă sau transpiraţii nocturne, scăderea apetitului, scădere în greutate, e clar că este ceva în neregulă cu organismul, astfel că trebuie mers de urgenţă la medic”, a spus dr. Mihai.