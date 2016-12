Nou infringement: România nu îşi protejează cetăţenii de poluare!

08:53:23 / 26 Septembrie 2014

Poluare mare si la Constanta!

Noroc de UE ca impinge Guvernul de la spate sa faca ceva pentru reducerea poluarii. Vara, cand este foarte cald si nu bate vantul, ai senzatia ca te sufoci si in Constanta, dar cu atatea masini nu-i nici o mirare! In zona centrala si a pietelor unde este haos total, ca si in mintea lui Mazare, ar trebui limitata ciculatia masinilor macar cateva ore pe zi.