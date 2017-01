Nou minim record pentru titlurile Facebook

Omul din spatele Facebook, Mark Zuckerberg, a ieşit din rândul celor mai bogaţi zece miliardari din IT, după ce acţiunile reţelei de socializare au coborât la un nou minim record, sub 20 dolari. Averea lui Zuckerberg a scăzut cu 423 milioane dolari, după şedinţa bursieră, notează Bloomberg. De la listarea „explozivă” (38 dolari/acţiune) şi până acum, titlurile Facebook au pierdut 47%, iar compania a raportat săptămâna trecută o încetinire a creşterii veniturilor. Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, rămâne cel mai bogat miliardar din IT, cu o avere de 61,1 miliarde dolari, în ciuda faptului că a donat mai bine de jumătate din câştiguri.