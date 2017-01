Nou normativ de personal în unităţile sanitare

Ministerul Sănătăţii (MS) a definitivat un nou normativ de personal pentru unităţile sanitare cu paturi, aflat în dezbatere publică, potrivit căruia va exista un post de medic la 5-15 paturi şi un post de personal sanitar mediu la 8-12 paturi pe tură, şi care dă posibilitatea reducerii de personal din categoria TESA şi muncitori. Potrivit reprezentanţilor MS, normativul va avea ca efect reducerea a 2 - 115 persoane din categoria TESA în unităţile sanitare unde există excedent de personal faţă de normativul din proiect. Astfel, peste 3.100 de persoane din aceste categorii vor fi restructurate. „Nu mai putem susţine un normativ de personal administrativ umflat. Am făcut o analiză asupra situaţiei la zi din spitale şi am constatat că unităţi sanitare similare ca structură şi adresabilitate funcţionează cu număr diferit de angajaţi TESA. Problema este că cei cu o structură bogată în personal funcţionează la fel ca şi ceilalţi. Noul normativ va ajuta toate spitalele să se încadreze în limita bugetară de 70% cheltuieli de personal din bugetul unităţii sanitare cu paturi începând cu 1 ianuarie 2010”, a declarat ministrul Sănătăţii, Attila Cseke. Până în prezent, pentru specialităţile medicale din spitalele mari era prevăzut un post de medic la 12 paturi şi un post de personal sanitar mediu la zece paturi pe tură. Aceleaşi criterii vor fi aplicate şi în cazul asistenţei medicale din spitalele judeţene şi de specialitate. Dacă până acum exista impusă angajarea unui medic la 16 paturi şi a unui cadru sanitar mediu la 14 paturi pe tură, începând cu noile prevederi se dă posibilitatea unităţii respective să decidă dacă va avea angajat un medic la cinci paturi sau la 15 paturi. Pentru sanatorii s-a prevăzut un post de medic la 30-45 paturi şi un post de asistent medical la 20-30 paturi pe tură. “Noile prevederi legislative vor da posibilitatea spitalelor să angajeze un număr mai mare de medici şi personal medical cu pregătire medie deoarece am îmbunătăţit criteriul de normare în acest sens. De asemenea, am creat un normativ mai flexibil, între un minim şi un maxim, astfel încât să dăm posibilitatea managerului de a decide angajarea de personal în secţia sau compartimentul cu deficit”, a declarat ministrul. Normativul va fi aplicat în toate unităţile sanitare, indiferent dacă se află sub coordonarea Ministerului Sănătăţii sau sunt deja transferate autorităţilor locale.