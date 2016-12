Nou premiu pentru medicină

Fondatorii Facebook şi Google au lansat, împreună cu soţiile lor şi un investitor rus, un premiu pentru a recompensa cu trei milioane de dolari pe fiecare cercetător care a făcut descoperiri majore pentru a vindeca boli incurabile şi a prelungi viaţa. Fundaţia non profit care trebuie să supervizeze noul premiu, lansată de Mark Zuckerberg, Sergey Brin, soţiile lor şi Iuri Milner, a anunţat, în acelaşi timp, numele primilor 11 laureaţi ai acestui premiu, Breakthrough Prize in Life Sciences, în traducere, Premiul descoperirilor în ştiinţele vieţii. Lucrările majorităţii acestor cercetători au avut ca obiect de studiu cancerul. Pe viitor, cinci cercetători vor fi recompensaţi în fiecare an şi vor primi fiecare trei milioane de dolari.

”Priscilla şi cu mine credem că acest premiu are potenţialul de a deveni un model pentru alte modele de filantropie”, a comentat patronul şi fondatorul reţelei Facebook, Mark Zuckerberg. ”Suntem încântaţi să sprijinim acest premiu ce îi recompensează pe oamenii de ştiinţă care îşi asumă riscuri şi au un impact semnificativ asupra vieţilor noastre”, a adăugat Anne Wojcicki, soţia lui Sergey Brin, ea însăşi co-fondatoare a unui startup specializat în furnizarea de servicii pentru testele ADN. ”Numele acestor oameni de ştiinţă ar trebui să fie foarte cunoscute şi ei înşişi ar trebui să fie consideraţi eroi”, a adăugat aceasta. ”A vindeca o boală ar trebui să aducă mai mulţi bani decât înscrierea unui gol”, a atras atenţia, la rândul său, Sergey Brin, referindu-se la salariile primite de vedetele sportive, în special din fotbalul american.