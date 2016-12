Ministerul Sănătăţii (MS) intenţionează să pună în dezbatere publică, până la jumătatea acestui an, un nou proiect de Lege a Malpraxisului. Specialiştii MS consideră că legislaţia privind rezolvarea cazurilor de culpă medicală trebuie revizuită de urgenţă având în vedere situaţiile tot mai dese în care medici români sunt suspicionaţi sau acuzaţi de malpraxis. Noile prevederi trebuie să introducă noţiuni şi criterii clare pentru o mai bună gestionare a situaţiilor sau suspiciunilor de culpă medicală, inclusiv a modului de stabilire şi aplicare a sancţiunilor. MS are în plan organizarea unor ample dezbateri pe marginea proiectului de act normativ cu profesioniştii din sistemul sanitar, cu societatea civilă, asociaţii ale pacienţilor, Colegiul Medicilor, companiile de asigurări şi reprezentanţi ai Baroului Naţional astfel încât, până la jumătatea acestui an, să se finalizeze un proiect de lege pe care să-l înainteze Parlamentului spre aprobare.