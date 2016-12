Nou proiect implementat de Ceronav

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale Ceronav coordonează un nou proiect european, finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Europa de Sud-Est (SEE). Evenimentul de lansare a proiectului HINT (Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology - armonizarea navigaţiei interioare de transport prin educaţie şi tehnologia informaţiei) va avea loc la Bucureşti, pe 31 ianuarie, unde sunt aşteptate să participe peste 50 de persoane, reprezentanţi ai instituţiilor partenere, ai Ministerului Transporturilor, ai Secretariatului Tehnic Comun din Budapesta, precum şi ai autorităţii naţionale de management a Programului SEE din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Proiectul, care reuneşte 18 parteneri din 8 ţări (România, Austria, Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Croaţia, Serbia şi Ucraina), are o durată de doi ani şi este o continuare a proiectului NELI - „Cooperation-Network for logistics and nautical education focusing on Inland Waterway Transport in the Danube corridor supported by innovative solutions”, coordonat de instituţie. Potrivit reprezentanţilor Ceronav, proiectul HINT îşi propune să răspundă unor probleme specifice identificate de Comisia Dunării şi subliniate în Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, trasând direcţiile de acţiune în vederea unei dezvoltări echilibrate a ţărilor riverane Dunării. Proiectul are un buget total de 1.655.955 euro din care 401.375 euro revin CERONAV, structura finanţării fiind: 85% Comisia Europeană, 13% co-finanţare Statul Român şi 2% co-finanţare Ceronav.