Nou purtător de cuvânt la Inspectoratul Şcolar

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa are un nou purtător de cuvânt. Anunţul a fost făcut vineri, de către fostul responsabil pentru relaţiile cu presa, prof. Gabriela Costea. „Practic, funcţia mea este de inspector de specialitate de limba română, dar am preluat, pentru o perioadă, şi atribuţiile de consilier de imagine. Din păcate, pentru că disciplina limba română este foarte solicitantă, am fost nevoită să renunţ la restul îndatoririlor”, a declarat Gabriela Costea. Locul acesteia este preluat de inspectorul de specialitate pe învăţământul preşcolar, prof. Maria Moga.