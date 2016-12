Nou record al numărului bolnavilor de diabet

La nivel mondial, diabetul pare să fie o afecţiune greu de oprit. De altfel, specialiştii au anticipat, încă de acum 20 de ani, un număr-record al îmbolnăvirilor, de la an la an. Numărul estimativ al bolnavilor a atins în acest an un nou record: 382 milioane, au atras atenţia experţi în medicină, citaţi de Reuters. Marea majoritate a bolnavilor suferă de diabet de tip 2 - legat de obezitate şi lipsa mişcării. Ultimele date furnizate de Federaţia Internaţională pentru Diabet arată că, la nivel mondial, incidenţa bolii în rândul adulţilor este de 8,4% şi că în 2012 existau 371 de milioane de cazuri. Organizaţia apreciază că, până în 2035, numărul cazurilor va creşte cu 55%, ajungând la 592 milioane. Toate aceste atenţionări au venit cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Diabetului, celebrată ieri, 14 noiembrie. Specialiştii trag numeroase semnale de alarmă şi recomandă măsurarea periodică a glicemiei, o analiză care indică prezenţa diabetului. Şi în ţara noastră, diferite organizaţii, asociaţii au iniţiat acţiuni de măsurare a glicemiei, în mod gratuit. Sute de elevi din cinci licee din Constanţa (Liceul Teoretic „Ovidius”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Traian”, Liceul Teoretic „George Călinescu” şi Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”), precum şi studenţi ai Universităţii „Ovidius” au aflat, ieri, cum stau cu glicemia. Acţiunea a făcut parte din proiectul „Zâmbeşte Dulce”, aflat la cea de-a treia ediţie, iniţiat de Evelyn Paris, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB). „Scopul acţiunii noastre a fost să îi informăm pe tineri cu privire la metodele de prevenţie a diabetului”, a spus coordonatorul proiectului. La CNMB a avut loc, ieri, şi o prezentare susţinută de coordonatorul Programului Judeţean de Diabet, totodată şi şeful Clinicii Medicale I a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa, prof. univ. dr. Doina Catrinoiu. Printre partenerii iniţiativei se numără Asociaţia „Sweet Land“, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. La nivelul judeţului nostru, numărul persoanelor cu diabet a depăşit 25 de mii.