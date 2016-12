Nou record la emisiile de CO2 în 2014, pentru al 30-lea an la rând

Emisiile de gaze cu efect de seră au atins un nivel-record în 2014, o creștere care alimentează modificarea climatică și face planeta mai periculoasă pentru generațiile viitoare, a anunțat, luni, Organizația Meteorologică Mondială (OMM), o agenție ONU. OMM subliniază că emisiile de CO2 au atins un nivel-record în fiecare an de la debutul publicării de date statistice fiabile, în 1984. ”În fiecare an spunem că nu mai avem timp. Trebuie să acționăm acum, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, dacă vrem să avem o șansă pentru a ține sub control creșterea temperaturilor”, a declarat secretarul general al OMM, Michel Jarraud.

Graficele publicate de OMM arată că, anul trecut, concentrația de CO2 în atmosferă a ajuns la o medie de 397,7 părți per milion (ppm) și, la începutul lui 2014, în emisfera nordică a trecut, pentru scurt timp, peste pragul de 400 ppm și din nou, la nivel global, la începutul lui 2015. ”În scurt timp vom trăi în permanență într-o atmosferă unde concentrația de CO2 va fi superioară mediei de 400 părți per milion (ppm)”, a subliniat Jarraud. Metanul, al doilea cel mai important gaz cu efect de seră, a atins și el un record de concentrație în 2014, ajungând la 1.833 părți per miliard în 2014. În condițiile în care aproximativ 60% din emisiile de metan în atmosferă sunt de origine umană (între altele, creșterea animalelor, cultivarea orezului, exploatarea combustibililor fosili, combustia biomasei), concentrația de metan era anul trecut cu 254% mai mare în comparație cu nivelul înregistrat în epoca preindustrială (1750). În ceea ce privește concentrația protoxidului de azot, aceasta a ajuns anul trecut la 327,1 părți per miliard, cu 121% mai mult în comparație cu nivelul înregistrat în epoca preindustrială.

Raportul OMM a fost dat publicității cu trei săptămâni înaintea summitului COP21 de la Paris, unde se intenționează luarea unor măsuri semnificative pentru a limita fenomenul încălzirii climatice.

Citește și:

Încălzirea globală va „arde” zona Golfului. Temperaturi peste limita suportabilităţii!

Declaraţie americano-chineză cu privire la poluare

Următorii doi ani vor fi cei mai fierbinţi de la începutul măsurătorilor meteorologice

2014, cel mai cald an de când se fac înregistrări meteo

Nou pas important în politica de mediu a UE

Cumpărarea aparatelor de aer condiționat în ţările tropicale va agrava încălzirea globală

2014 - cel mai cald an din istoria măsurătorilor meteorologice