Nou scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor s-a autosesizat!

Un nou scandal zgudie lumea medicală! O familie din București este de-a dreptul îngrozită după ce, un moment care ar fi trebuit să fie o bucurie nespusă, de neuitat, venirea pe lume a unui nou membru, s-a transformat într-un adevărat coșmar. Deși toate lucrurile păreau a fi cât se poate de în regulă, medici ai Maternității Giulești au dat o veste șoc pentru tânăra familie! Bebelușul care a venit pe lume are numeroase malformații congenitale, deși nicio examinare medicală, pe parcursul celor 9 luni de sarcină, nu a arătat vreo posibilă problemă. Dimpotrivă, spune tatăl copilului, într-un interviu acordat la Antena3: ”Toate ecografiile nu au scos la iveală nimic. Am fost cu soția la o clinică privată unde mai lucrează respectivul doctor cu care a născut la Maternitatea Giulești. Nu se poate așa ceva. Acum ni s-a spus că cel mic are inima pe partea dreaptă, s-ar putea să nu aibă un ochi, o parte din cap”. Nimic din toate aceste anomalii nu au fost văzute la niciun consult de specialitate, examinări pe care pacienta le-a făcut până în ultima clipă, potrivit spuselor familiei. Cinci ani au făcut eforturi cei doi pentru a avea un copil. După ce Antena 3 a difuzat materialul, conducerea maternităţii Giuleşti a refuzat să ofere informaţii despre acest caz. Ba mai mult, când oamenii au mers să îşi vadă copilul, nu li s-a permis. Ei vor să meargă acum la autorităţi şi să afle ce s-a întâmplat cu copilul lor. Reprezentanți ai Asociației Pacienților din România spun că familia trebuie să reclame grava eroare medicală și să ceară daune și de la spital, dar și de la clinica privată unde profesează respectivul medic.

CE SPUNE CMR! Totodată, Colegiul Medicilor din România (CMR) s-a autosesizat în acest caz tulburător. Președintele CMR, Gheorghe Borcean, a declarat duminică, pentru Agerpres, că nu a fost depusă până în prezent nicio plângere. ”Cei din familie trebuie să meargă la CMR al cărui membru este medicul pe care îl reclamă. Noi o să ne autosesizăm”, a afirmat șeful CMR. El a spus că nu se poate antepronunța nimeni încă dacă medicul respectiv este sau nu vinovat, ci trebuie făcute investigații pe mai multe direcții. Cu siguranță va fi formată o comisie de specialitate care va analiza, detaliat, cazul, plecându-se de la analize și până la imaginile oferite de ecograful 3 sau 4 D. Poate nu s-a respectat protocolul terapeutic, poate a fost un viciu al aparatului. ”Trebuie văzut dacă medicul acela avea competența să facă (ecografia - n.r.) sau nu avea competență, avea diplomele respective de competență de imagistică obstetricală, dacă avea sau nu experiența necesară să facă acele investigații”, a explicat reprezentantul CMR. Potrivit acestuia, în cursul anchetei făcute de Colegiu, trebuie să se urmărească și dacă medicul respectiv a fost prudent în demersul său, dacă știa de posibilitatea existenței acelei evoluții nefavorabile.