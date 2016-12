Nou sens giratoriu în Ovidiu

Problemele apărute tot mai des pe DN 2A, care traversează oraşul Ovidiu la intersecţia cu strada Poienii, au forţat administraţia locală să caute cele mai bune soluţii pentru fluidizarea traficului şi evitarea accidentelor. „Împreună cu reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri am avut mai multe discuţii pentru a vedea care sunt cele mai indicate soluţii pentru rezolvarea problemelor. În urma analizelor, dar şi a discuţiilor cu reprezentanţii Poliţiei Rutiere, am ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi să înfiinţăm acolo un sens giratoriu. Avem avizele necesare de la toate instituţiile, în scurt timp urmând să eliberăm şi autorizaţia de construire. Cel mai probabil, lucrările vor fi demarate în toamna acestui an, pentru a nu bloca în perioada verii traficul rutier spre intrarea pe autostradă”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra.