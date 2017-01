Nou single Cabron

Cunoscutul hip-hoper Cabron lansează un nou single, intitulat „Show TV”. „E o piesă care are un mesaj social simplu. „Fiind obişnuit, ca mai toţi fraţii mei români, să fac haz de necaz, am tratat-o într-o manieră puţin caterincoasă. Mă deranjează că vorbim mai mult despre ce am vrea să fim, decât despre ce suntem cu adevărat... Mă deranjează că la televizor e mai mult teatru şi nu prea mai e nimic pe bune, dar în acelaşi timp, mă amuză toate lucrurile astea. Că e realitate sau e doar un rol pe care îl jucăm fiecare... e Show TV şi show-ul trebuie să continue!”, declară Cabron pe o pagină personală online.

Piesa amintită a fost produsă în studioul HaHaHa Production şi este al treilea single de pe viitorul album al artistului, intitulat „AL(t)BUM”, care se va lansa până la finele acestui an. Fondator al trupei Codu’ Penal, alături de care a lansat trei albume, Cabron a colaborat, de-a lungul timpului, cu artişti precum Don Baxter, Alex Velea, Nico, Sişu, Puya sau Pacha Man.