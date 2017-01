Nou single Crazy Win

Cei de la Crazy Win revin pe piaţa muzicală autohtonă cu un nou single, intitulat „Rock This Party”. Piesa, având o linie foarte veselă, va avea lansarea oficială astăzi, pe un post de radio. Componenţii trupei, Sore, Nony şi Bogdan, speră să atingă din nou succesul melodiei „Beautiful Lover”, care a cucerit topurile muzicale de anul trecut. Tinerii s-au bucurat încă de la debut de aprecierea publicului, aducând prin stilul lor relaxat, fresh, original, un suflu plin de energie în muzica autohtonă.

„Rock This Party” este produs de Wise Noize Production, adică Nony Borşan, Alex Toma şi Skripa Anatolii. „Acest nou single ne reprezintă. Suntem tineri, veseli, puşi pe distracţie! Viaţa trebuie trăită frumos, vrem să ne bucurăm de fiecare moment. Şi am ales să o facem prin muzică. Vrem să transmitem bucurie celor ce ne sunt alături şi nu numai lor, ci tuturor celor care ne ascultă muzica. Credem în prietenie şi în puterea ei. Tot prietenia stă inclusiv la baza formării trupei Crazy Win. Pozitivismul dă randament, cu siguranţă! Vara asta o să... ‘rock this party’!”, a declarat Sore.