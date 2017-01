Nou single cu videoclip pentru Lora

Vara a lăsat în urmă propriul ei playlist, ca în fiecare an, în România, playlist din care nu a lipsit piesa Lorei, „No More Tears”, una dintre cele mai difuzate melodii la radio şi televiziunile de specialitate. Lora revine, acum, în atenţia fanilor, cu un single proaspăt, care beneficiază şi de videoclip. Noua piesă se numeşte „Un Vis”, este produsă de Adrian Sână şi a fost lansată sub egida MediaPro Music.

De videoclipul care are două variante, în română şi engleză, s-a ocupat regizorul Florin Botea, filmările durând aproape 30 de ore. În acest clip apar o serie de actori cunoscuţi precum Dan Badea, cel care este şi iubitul Lorei, Cătălin Bordea şi Vasile Calofir, dar şi prieteni apropiaţi ai artistei precum designerul Come, fotograful Andreea Retinschi şi pictorul Mihai Coman.

Laura Petrescu, alias Lora, este fostă componentă a trupei Wassabi şi reprezintă una dintre artistele momentului în muzica românească. Ea a interpretat, în premieră, piesa „Un vis”, la Romanian Music Awards 2011 şi are aşteptări mari şi de la noul single, invitându-şi fanii să-şi dea cu părerea despre videoclip pe pagina ei oficială de Facebook.