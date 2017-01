Nou single DJ Liviu Hodor şi Tara

DJ Liviu Hodor şi Tara se pregătesc de lansarea celui de-al doilea single, „Dream with You”. Piesa va apărea luni şi se doreşte a fi unul dintre hiturile acestei veri. Succesul este garantat de „ingredientele” speciale cu care DJ-ul şi-a obişnuit deja publicul: acordeonul, ritmul clubbing şi vocea inconfundabilă a Tarei.

Piesa „Dream with You” a fost compusă împreună cu cei de la Sunrise INC, preconizându-se a fi o reuşită nu doar pe piaţa locală, ci şi internaţională. „`Dream With You este o piesă foarte catchy (n.r. care va „prinde” la public). Nouă ne place foarte mult, sper că şi publicului. De-abia aştept lansarea de luni (…). Am colaborat extrem de bine cu băieţii de la Sunrise INC, sunt foarte talentaţi şi, normal, am ales să lucrăm împreună”, a declarat Liviu Hodor.

În avanpremiera acestei piese, pe internet s-a lansat deja şi un promo.